Es werde Licht mit der neuen Philips Hue TV Sync App

Während der TV-Hersteller TP Vision die beliebten Ambilight-Fernseher unter der Philips-Marke vertreibt, kümmert sich Hersteller Signify um Philips Hue Lampen. Die jüngste Innovation aus dem Hause Signify: Eine App für aktuelle Samsung-Fernseher, um die Philips Hue LED Lampen ganz ohne externe HDMI-Box anzusteuern.

Bislang erforderte eine dynamische LED-Lampenansteuerung, bei der TV-Bilder und Philips Hue LED Lichter synchron aufeinander abgestimmt werden, den Kauf eines Philips Ambilight TVs oder es war mit TV-Modellen anderer Hersteller ein Umweg über die Philips Hue HDMI Box notwendig. Letztere Lösung verhinderte den Lichtabgleich, wenn interne TV-Apps oder Tuner-Inhalte dargestellt wurden. Für Besitzer aktueller Samsung-Fernseher gilt diese Einschränkung nicht mehr, denn im Samsung-App-Store steht eine Philips Hue Sync TV App zum Download bereit, die mit allen Bildsignalen (inklusive 8K 60 Hz und 4K 120 Hz) die dynamische Lichtansteuerung sicherstellt. Laut Samsung sollen alle 2022er- und 2023er-OLED- sowie QLED-LCD-TV-Modelle ab der Baureihe Q60B dazu in der Lage sein.

Kosten für den Einstieg in die Welt der Philips Hue Lichtinstallation

Wer sich in den letzten Jahren noch nicht mit einer Philips Hue Lichtinstallation auseinandergesetzt hat, könnte von den notwendigen Vorbereitungen und vom Installationsablauf etwas überwältigt sein. Das hier vorgestellte System besteht aus fünf grundlegenden Komponenten: einen passenden Samsung-Fernseher, der TV-Sync-App, der Philips Hue Smartphone App, der Philips Hue Bridge und den LED-Lampen. Eine der größten Hürden sind die Kosten: Neben einem aktuellen Samsung QLED- oder OLED-TV-Modell fallen für die Hue Sync TV App knapp 130 Euro an. Die App ist fest an das jeweilige Samsung-TV-Gerät gebunden und kann nicht übertragen werden. Möchten Sie mehrere ­Samsung-TV-Geräte mit der Sync-App ausstatten, müssen Sie den Kauf für jedes TV-Modell erneut durchführen, wenngleich die Bezahlung über ein Samsung-Konto erfolgen kann. Für die LED-Lampenansteuerung ist wiederum eine ­Philips Hue Bridge nötig, die knapp 50 Euro kostet und natürlich benötigen Sie passende Philips Hue Lichter, um den dynamischen Lichteffekt zu ermöglichen. Empfehlenswert sind dabei die flexiblen Lichtschläuche (Philips Hue Play Gradient Lightstrips) und die Tisch- sowie Stehlampen (Philips Hue Gradient Signe), für die Einzelpreise zwischen 130 und 300 Euro eingeplant werden sollten. Sind bereits Lampen mit klassischer E27-Fassung oder Stiftsockelfassung GU10 vorhanden, können Sie passende Philips Hue LED-Lampen erwerben, die zwischen 40 bis 50 Euro pro Stück kosten. Beachten Sie dabei die farbige Variante auszuwählen, damit die Lichtabstimmung nicht nur warmes oder kühles Weißlicht erzeugt.

Hue Play Lightstrip für Rundumlicht

Mittels eines LED-Lichtschlauchs (Hue Play Gradient Lightstrip) lässt sich ein farbiges dreiseitiges Rundumlicht erzeugen, das optimal mit dem TV-Bild harmoniert. Signify bietet die Lichtschläuche in passender Länge für TV-Geräte in 55, 65 und 75 Zoll an. Die Anbringung gelingt mit Samsungs hochwertigen QLED- und OLED-Fernsehern (z. B. Q900C und S95C) besonders praktisch, denn bei diesen Modellen sind sämtliche Anschlüsse und das Netzteil in der externen One Connect Box ausgelagert, weshalb die Rückseite der Fernseher einheitlich flach gestaltet ist. Über selbstklebende Halterungen wird der Lichtschlauch straff eingehängt und über einen Anschluss mit dem mitgelieferten Netzteil verbunden. Wer die Rückseite seines Fernsehers nicht bekleben möchte, kann alternativ auf Leuchtstäbe zurückgreifen, die sich hinter dem Fernseher oder an der Wand platzieren lassen. Zu beachten ist lediglich, dass für eine angenehme breit gefächerte Lichtabstrahlung die LED-Lampen stets zur Wand ausgerichtet werden sollten. In einem Entertainment-Bereich lassen sich 10 Philips Hue Lampen gleichzeitig ansteuern, sodass Sie LED-Lichter nicht nur vorn, sondern auch an der Decke und in Sofanähe platzieren können. Im Test harmonierte der Hue Play Gradient Lightstrip, den wir an der Rückseite eines Samsung 8K-Neo-QLEDs Q900C befestigten, optimal mit den Tisch- und Stehlampen der Philips-Hue-Signe-Serie.

Zwei Apps, ein Ziel: das perfekte Lichterlebenis

Die neue Philips Hue TV Sync App, die Sie im Samsung App-Store mit einem kompatiblen Samsung-Fernseher herunterladen können, führt Sie in einer bebilderten Anleitung Schritt für Schritt durch den Installationsprozess. Dennoch ist der Ablauf gerade für Einsteiger nicht immer selbsterklärend, denn neben der TV-App ist die Philips Hue Smartphone App notwendig, um den Großteil der Installationsschritte durchzuführen. Neukunden müssen hierbei ein Samsung-Konto und ein Philips Hue Konto erstellen und beide Konten miteinander verknüpfen, damit die TV- und die Smartphone-App korrekt zusammenarbeiten. Über die Smartphone-App können Sie einen vordefinierten Entertainment-Bereich, wie das Wohnzimmer, in dem der Fernseher aufgestellt ist, mit bis zu 10 Philips Hue Lampen kombinieren. Gelingt die Erkennung der Leuchtmittel über das Netzwerk einmal nicht automatisch, können Sie durch die Eingabe der Seriennummer die betreffenden Lampen finden. Wurden sämtliche Lampen im heimischen Netzwerk erkannt, tauchen diese in der Smartphone-App auf und Sie können in einer anschaulichen Grafik die korrekte Platzierung nachvollziehen, sodass die Lichtansteuerung optimal mit Ihrer Aufstellung harmoniert. Besonders wichtig: In den Systemeinstellungen der Smartphone-App können Sie vorgeben, dass die LED-Lampen ausgeschaltet werden, sobald der Fernseher ausgeschaltet wird – diese Einstellung findet sich nicht in der TV Sync App. Stattdessen geben Sie in der Samsung TV Sync App vor, ob die LED-Lichter bei dunklen Bildinhalten komplett heruntergedimmt werden oder stets etwas Restlicht ausstrahlen sollen und ob die LED-Lichter nach einem TV-Start automatisch angesteuert werden. Die Unterscheidung zwischen einem Videomodus und einem Gamemodus bezieht sich vorrangig auf die Ansteuerungsgeschwindigkeit, wobei Sie in beiden Modi die Intensität der Lichtwechsel in mehreren Stufen abstimmen können, um störende Flackereffekte zu vermeiden. Darüber hinaus können Sie die Gesamthelligkeit regulieren und diese je nach Tageszeit bequem abstimmen.

Die Vorteile der Sync-App genießen

Haben Sie sämtliche Installationsschritte erfolgreich durchlaufen und die Aufteilung zwischen der TV Sync App und der Philips Hue Smartphone-Steuerung verinnerlicht, steht einem dynamischen Lichterlebnis nichts mehr im Weg. In unserem Test zeigten die Philips Hue Lichter im Zusammenspiel mit dem Samsung Q900C eine jederzeit passende Lichtuntermalung, solange die eingesetzten LED-Leuchtmittel eine gleichwertige Qualität aufweisen. Die Einstellungen innerhalb der TV Sync App sind zwar nur rudimentär, doch ausreichend, um die Geschwindigkeit der Lichtwechsel und die Leuchtintensität vorzugeben.

Ist die automatische Synchronisation mit den LED-Lichtern nach einem TV-Start (in der TV Sync App Einstellung) ebenso aktiviert wie das automatische Abschalten der Lichtquellen, nachdem der Fernseher ausgeschaltet wurde (in der Smartphone-App-Einstellung), wird man kaum noch in Verlegenheit geraten, die unterschiedlichen App-Oberflächen aufzurufen. Stattdessen gelingt die Lichtansteuerung komfortabel und stets passend zum TV-Bildinhalt.

Der größte Vorteil der integrierten Sync-App gegenüber der bisherigen HDMI-Box-Lösung von Signify: Alle dargestellten Apps und Tuner-Signale profitieren vom LED-Lichteffekt und selbst 8K-60-Hz- und 4K-120-Hz-Quellen, die über den QN900C abgespielt werden können, lassen sich fehlerfrei mit der Lichtansteuerung kombinieren. Die Sync-App arbeitet dabei stets unbemerkt im Hintergrund. Kleine Kritik müssen wir lediglich bei den App-Kosten üben und auch die feste Bindung an ein TV-Gerät erscheint unflexibel. Das Zusammenspiel zwischen der TV Sync App und der Hue Smartphone App inklusive mehrerer Konten bei der Ersteinrichtung hätte zudem praktischer gelöst werden können. Dennoch steht am Ende das Erlebnis im Vordergrund und wer sich bei der Lichtinstallation etwas Mühe gibt, wird hier tatsächlich mit großartigen Schauwerten belohnt.

