LG 97M3: Dann kommt der weltweit erste kabellose OLED in Deutschland auf den Markt

LG Electronics bringt mit dem Signature OLED M (Modell 97M3) den ersten (fast) kabellosen OLED-Fernseher auf den Markt. Eine Strippe braucht er aber dennoch.

Im Segment der OLED-TVs ist der OLED 97M3 mit der Zero Connect-Box, die in Echtzeit eine kabellose Übertragung in 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholfrequenz von 120Hz ermöglicht, nicht nur der innovativste, sondern mit 97 Zoll auch der größte Bildschirm. LG will mit der Innovation seine Kompetenz aus einem Jahrzehnt OLED-Expertise unter Beweis stellen.

Das Modell ist derzeit der einzige OLED-Fernseher, der abgesehen vom Netzteil komplett ohne Kabel auskommt – dank der Zero Connect-Box, an die auch weitere Geräte wie Spielekonsolen und Set-Top-Boxen problemlos angeschlossen werden können. Die Zero Connect-Technologie macht damit Kabel und Geräte in unmittelbarer Nähe des Bildschirms überflüssig, sodass die Nutzer die Wirkung und die Vorteile des ultragroßen Bildschirms voll auskosten können. Die Zero Connect-Box gewährleistet eine AV-Übertragung mit 4K-Auflösung sowie eine 120 Hz Bildwiederholfrequenz über eine Entfernung von bis zu zehn Metern zum Bildschirm.*

Dank Zero Connect-Box: 4K-Bild- und Ton-Überträgung auch ohne Kabel

Das benötigte Netzkabel ist hier nicht zu sehen. Bildquelle: LG Electronics

Die Zero Connect-Box unterstützt Optionen wie HDMI 2.1, USB, RF, LAN und Bluetooth und macht so den Anschluss verschiedener externer Geräte einfacher. Die Box ermittelt den optimalen Übertragungsweg von Bild und Ton. Dafür sorgt nicht zuletzt eine einstellbare Antenne, die je nach Standort des Bildschirms positioniert wird.

Der OLED 97M3 mit kabelloser Lösung ist eine echte Innovation und ein wichtiger Schritt in der Entwicklung innovativer TV-Geräte. Die von LG entwickelte drahtlose AV-Übertragungslösung kann große Datenmengen mit bis zu dreifacher Geschwindigkeit im Vergleich zum bestehenden Wi-Fi 6E-Standard übertragen. Die Zero Connect-Technologie des Unternehmens unterstützt zudem Dolby Vision und Dolby Atmos.

Mit dem Gallery Design kann der LG Signature OLED M nahtlos an die Wand gehängt werden und wird so individuell in die Raumgestaltung integriert.

Jahrzehnte der LG OLED-Innovationen

Derzeit ist der LG Signature OLED M nur in Südkorea erhältlich. Im Laufe des Jahres wird es aber auch Kunden in Nordamerika und Europa möglich sein, das TV-Gerät zu erwerben. In Deutschland ist die Markteinführung für zwischen Oktober und Dezember geplant. Künftig werden neben dem 97-Zoll LG Signature OLED M auch 83- und 77-Zoll OLED evo M Modelle mit Zero Connect-Technologie erhältlich sein.

