Metz Calea compact 40 schließt Line-up-Lücke

Anzeige

Mit dem Metz Calea compact 40 wurde auf der IFA 2023 ein neues kompaktes Gerät präsentiert. DIGITAL FERNSEHEN hatte ihn schon kurz unter den Messe-Highlights angerissen, hier nun nochmal ein ausführliches Porträt:

Anzeige

Mit dem neuen Calea compact 40 schließt Metz bei seinen kompakten Full HD-Fernsehern Made in Germany die Lücke zwischen 32 und 43 Zoll. „Das hochinteressante 40 Zoll-Format ist nur noch selten im Markt anzutreffen, obwohl es dafür nach wie vor einen Bedarf gibt“, sagt Metz Geschäftsführer Dr. Norbert Kotzbauer. „Als hochwertiges Premium-Gerät Made in Germany ist der Metz Calea compact 40 die perfekte Wahl für alle, die auf kompakte Abmessungen zurückgreifen möchten, ohne auf Komfort und Technik zu verzichten.“

Metz will mit dem Calea compact weiter für Premium-Qualität Made in Germany stehen

Der fränkische Traditionshersteller entwickelt und produziert den CALEA compact 40, wie alle seine Geräte der Marke Metz Classic, an seinem Unter-nehmenssitz in Zirndorf und feiert in diesem Jahr sein 85- jähriges Bestehen. Intuitive Bedienung, ausgezeichnete Bild- und Klangqualität sind auch beim neuen 40-Zöller gesetzt. Dabei sorgt ausgeklügelte Paneltechnologie mit LED-Backlight in Full-HD-Auflösung für ein bestechend scharfes und detailgetreues TV-Erlebnis – und optimale Energieeffizienz. Das einzigartige, nach vorn abstrahlende Frontlautsprechersystem in Zwei-Wege-Bauweise erzeugt gepaart mit der eigens entwickelten MetzSoundPlus-Technologie beeindruckend satten Klang mit sauberen Höhen und Tiefen sowie ausgeprägter Sprachverständlichkeit.

Vollwertige Ausstattung

Trotz seiner kompakten Größe bietet der Calea compact 40 eine komfortable Ausstattung. Über seinen integrierten Triple-Tuner empfängt er Fernsehen über Sat, Kabel und Antenne ohne zusätzlichen Receiver und unterstützt zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) via USB. Internetfähig über LAN und WLAN greift man komfortabel auf HbbTV und Mediatheken zu. Für Pay-TV steht eine CI+ Schnittstelle zur Verfügung. Über drei HDMI-Ports lassen sich externe Geräte und Streaming-Sticks mit dem Full HD-Fernseher verbinden. Der Metz Classic Calea compact 40 ist ab September für 1.199 Euro UVP im Handel erhältlich.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen im Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN dabei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.