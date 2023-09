Metz Cubus edition: Jubiläumsmodell mit 85 Monaten Garantie

Anzeige

Der fränkische Traditions-TV-Hersteller Metz feiert in diesem Jahr sein 85-jähriges Firmenjubiläum. Auf der IFA Berlin 2023 stellte er nun mit dem Cubus edition ein besonders nachhaltiges Jubiläumsmodell mit 85 Monaten Garantie in limitierter Auflage vor.

Anzeige

Das Sondermodell Metz Cubus edition wird wie alle Metz Classic-Fernsehgeräte mit besonderer Sorgfalt in Deutschland entwickelt und produziert. Hochwertige Materialien, eine reichhaltige Ausstattung sowie eine ausgereifte TV-Plattform belegen die individuelle Klasse und außergewöhnliche Wertigkeit dieses in streng limitierter Stückzahl aufgelegten TV-Geräts.

Design und Ausstattung

Basierend auf dem Metz CUBUS 43 behält der Cubus edition das markante Standfußdesign mit der namensgebenden kubischen Standsäule und verfügt jedoch mit einer schwarzen Soundleiste, einem drehbaren Stand-Drehfuß aus schwarz eloxiertem Aluminium und der hochwertigen Fernbedienung RM19 über einige Designupgrades.

Das 43-Zoll-Direct-LED-Display bietet UHD-Auflösung mit lokal abschaltbaren Dimmzonen und macht den Cubus edition trotz seiner umfangreichen Ausstattung zu einem echten Energiesparer. Über einen Twin-Multi-Tuner und zwei CI+ Schnittstellen ist er für den Free- und Pay-TV-Empfang auf allen Empfangswegen gerüstet. Für klare Höhen und satte Bässe sorgt ein gekapseltes 2-Wege-System mit Bassreflex Kanal in MetzSoundPro-Technologie, das den Ton über sechs vorwärts gerichtete Lautsprecher zum Leben erweckt. Weitere Ausstattungsmerkmale stellen WLAN- und Bluetooth-Support, USB-Recording und damit verbundene umfangreiche Timeshift- und Aufzeichnungsfunktionen dar.

Metz bietet 85 Monate Herstellergarantie bei der Cubus edition

Als besonderes Highlight wurde der Metz Cubus edition mit einer exklusiven Jubiläumsgarantie für Deutschland und Österreich ausgestattet. Diese beträgt 85 Monate – also ganze sieben Jahren Garantie (Panel ausgenommen) und untermauert damit den Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruch des deutschen Traditionsunternehmens. „Mit dieser Reminiszenz an unser 85-jähriges Metz Firmenjubiläum, die im Markt bisher einzigartig sein dürfte, möchten wir uns bei all den Kunden bedanken, die sich immer wieder ganz bewusst für einen Metz Fernseher Made in Germany entscheiden“, sagt Dr. Norbert Kotzbauer, Geschäftsführer der Metz Consumer Electronics GmbH.

Der Metz Classic Cubus edition ist ab September für 1499 Euro UVP im Handel erhältlich.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen im Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN dabei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.