Panasonic: 5 Jahre Garantie für OLED-TVs

Panasonic verlängert die Garantie für ausgewählte OLED TV-Serien auf fünf Jahre – auch rückwirkend.

Panasonic verlängert die Garantie für alle Modelle der OLED-Serien MZW2004, MZW984 und MZ1500 auf insgesamt fünf Jahre. Die Verlängerung der Herstellergarantie gilt sowohl in Deutschland als auch in Österreich automatisch und auch rückwirkend ab 01. April 2023. Es ist keine Registrierung notwendig.

Philipp Maurer, Country Manager DACH bei Panasonic, freut sich über die Aktion: „Wir lassen unsere Fernseher in unserer eigenen TV-Fabrik in Vietnam fertigen. Mit dieser Garantie-Verlängerung möchten wir das Vertrauen in die Qualität unserer TV-Produkte auch an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben.“

Die MZW2004-Serie ist das Flaggschiff der 2023-OLED Modellreihe und in den Bildgrößen 55, 65 und 77 Zoll erhältlich. Die Serie basiert auf einem modernen Panel mit Micro Lens Array und einer maßgeschneiderten, mehrschichtigen Wärmemanagement-Konfiguration, die eine deutliche Steigerung der Helligkeit ermöglicht. Die neue 4K-Ultra-HD Fernseher-Serie MZ1500 (42, 48, 55 und 65 Zoll) kombiniert ein modernes Design mit der professionellen OLED-Technologie eines Master OLED PRO-Panels. Genau wie die in den gleichen Zollgrößen erhältliche MZW984-Serie ist sie eine absolute Empfehlung für alle, die Kino- und Gaming-Erlebnisse mit einem OLED-Fernseher auf höchstem Niveau erleben möchten.

Nähere Infos zu den Panasonic TV-Modellen von 2023 lesen Sie in diesem Artikel.