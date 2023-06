Panasonic TV-Modelle von 2023: Die Preise für OLED, Mini-LED und mehr

Anzeige

Mit einem breit aufgestellten TV-Angebot will Panasonic sowohl High-End-Bildfans mit Kinoambitionen beglücken, als auch bei preisbewussten Neueinsteigern punkten. Dabei setzt Panasonic nicht ausschließlich auf die eigene MyHomescreen-Smart-TV-Oberfläche, sondern bietet mit Google TV und Fire TV weitere Auswahlmöglichkeiten.

MLA bei Top-Modellen

Panasonics diesjährige Top-TV-Modelle der MZW2004-Serie verfügen über ein brandneues MLA-META-Panel mit Master-OLED-Ultimate-Auszeichnung. Erwarten Sie von einem OLED-Fernseher mit selbstleuchtenden Pixeln eine höhere Spitzenhelligkeit, ein größeres Farbvolumen, bessere Blickwinkeleigenschaften und einen optimierten Kontrastfilter für verminderte Spiegelungen, sollten Sie somit zu den MZW2004-Modellen greifen. Obwohl die TV-Serie in 55, 65 und 77 Zoll erhältlich sein wird, garantiert Panasonic die beste Bildhelligkeit ausschließlich bei den 55 und 65 Zoll Modellen.

Ein weiterer Vorteil: Während Panasonics beste OLED-TVs in den letzten Jahren in bestimmten Situationen zu Banding-Artefakten neigten, zeigte der MZW2004 in einem Direktvergleich mit dem LZW2004 eine deutlich artefaktfreiere Wiedergabe, insbesondere bei HDR-Szenen mit satten Rottönen. Einmal mehr setzt Panasonic auf ein integriertes Dolby-Atmos-Lautsprechersystem, das bis auf kleine Anpassungen aus dem Vorjahr bekannt ist.

OLED-TV-Alternativen

Für Besitzer einer Soundbar oder eines Heimkinolautsprechersystems besteht weiterhin das Problem, dass Panasonic die beste Bildqualität strikt mit den MZW2004-Modellen verbindet, während die für eine Wandmontage geeigneteren MZ1500-OLED-TVs ohne MLA-META-Panels auf den Markt kommen. Panasonic setzt bei der MZ1500-Serie auf die OLED-Panel-Technologie mit Master-OLED-Pro-Kennzeichnung, die bereits bei den LZW2004-Modellen des Vorjahres zum Einsatz kam (OLED.EX-Panel).

Bildquelle: Panasonic

Die MZ1500-OLED-TVs erscheinen in 42, 48, 55 und 65 Zoll (beste Bildhelligkeit bei 55- und 65-Zoll-Modellen) und werden in Deutschland je nach Händler als MZX1509, MZN1508, MZF1507 oder MZT1506 gekennzeichnet sein. Panasonic verspricht für die MZ1500-Modelle ein aufwändiges Hollywood-Farbtuning und selektierte OLED-Module, allerdings fällt der Preisvorteil gegenüber den leistungsstärkeren MZW2004-Modellen so gering aus, dass Film- und Gaming-Liebhaber eher mit den diesjährigen Spitzenmodellen MZW2004 in 55 und 65 Zoll liebäugeln dürften. Wünschenswert für die Zukunft wäre ein OLED-Fernseher mit Panasonics bester Bildqualität im schlichten Monitor-Look, der sich optimal für die Kombination mit einer Soundbar, einem Heimkinosystem und für eine Wandmontage eignet.

Wer auf direkt nach vorn abstrahlenden Lautsprecher verzichten kann, findet mit den MZW984-OLED-TVs einen günstigeren Einstieg in Panasonics leistungsstarke TV-Technik, die Modelle erscheinen ebenfalls in 42 bis 65 Zoll. Aufgrund der mangelnden OLED-Pro-Kennzeichnung kann davon ausgegangen werden, dass die MZW984-OLEDs eine nochmals geringere Helligkeit als die MZ1500-Modelle erreichen.

Als neue OLED-Einstiegsmodelle sollen sich die MZ800E-TVs etablieren, die nicht mit Panasonics gewohnter MyHomescreen-TV-Oberfläche auf den Markt kommen, sondern von der Google-TV-Plattform (Android) angetrieben werden. Die MZ800E-OLEDs kommen als klassische 60-Hz-Smart-TV-Modelle auf den Markt und lassen zahlreiche moderne HDMI-2.1-Gaming-Features der höherwertigen OLED-TV-Serien vermissen.

HDR- und Gaming-Vollausstattung

Panasonics leistungsstärkster Bildprozessor kommt 2023 in den OLED-TV-Modellen MZW2004, MZ1500, MZW984 sowie den LED-LCD-TVs MXW954 und MXW944 zum Einsatz. Der TV-Hersteller verspricht eine detail- und farbgetreue Bilddarstellung, zahlreiche Profi-Kalibrierungsfunktionen und automatische Lichtsensoranpassungen, die der Raumbeleuchtung Rechnung tragen.

Panasonic unterstützt mit seinen besten TV-Modellen weiterhin alle angesagten HDR-Standards wie HDR10+ (Adaptive) und Dolby Vision (IQ). Lediglich beim immer stärker aufkommenden Kinothema IMAX Enhanced ist Panasonic aktuell nicht an Bord und ob sich das Fehlen der neusten MediaTek-Chip-Generation in der Praxis bemerkbar machen wird (Dolby-Vision-Signale sind weiterhin auf 60 Hz limitiert), bleibt abzuwarten.

Panasonic ist dieses Jahr stolzer TV-Partner von Activision/Blizzard’s Gaming-Hit „Diablo IV“ und Gaming-Fans kommen dank 4K-120-Hz-Signalverarbeitung, VRR, Freesync und G-Sync voll auf ihre Kosten. TV-Modelle mit den besten Gaming-Eigenschaften werden von Panasonic mit dem Game Mode „Extreme“ gekennzeichnet. Das optimierte Game Control Board wartet mit einem True Game Mode auf, bei dem die Signaldarstellung auf Wunsch ohne unnötiges TV-HDR-Tonemapping erfolgt. Bildprofis können nun auch im Game Mode eine ultrapräzise Wiedergabequalität anstreben (inklusive Calman-Kalibrierung). Ebenfalls neu ist eine besondere Toneinstellung, die Raumklangeffekte verstärkt, sodass sich gegnerische Bewegungen in Spielen einfacher nachvollziehen lassen.

Die bereits im Vorjahr erreichte ultrageringe Eingabeverzögerung sichert bei den 2023er-Top-TV-Modellen einmal mehr eine optimale Spielbarkeit. Panasonic ermöglicht nicht nur mit PS5, Xbox Series X und PCs eine exzellente Darstellungsqualität und Spielbarkeit, sondern auch Nintendo-Switch-Gamer profitieren dank der leuchtstarken und präzisen HD-SDR-Signalaufbereitung der Panasonic-TVs von einer tadellosen Gaming-Erfahrung.

Bildquelle: Panasonic

Jetzt auch mit Mini-LED

Panasonic bringt 2023 erstmals LCD-Fernseher mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und Quantum-Dot-Farbfilter auf den Markt. Die MXW954-Modelle erscheinen in 55 bis 75 Zoll, sollen deutlich mehr als 1000 Nits erreichen und ein feines Netz aus Full-Array-Local-Dimming-Feldern bieten. In einem Direktvergleich mit allen anderen 2023er-LED-LCDs konnten sich die MXW954-Modelle bereits positiv hervorheben: Bildhelligkeit- und Schwarzdarstellung waren den günstigeren Panasonics-LCDs sichtbar überlegen. Die Preise sind zudem verlockend, denn das größte 75-Zoll-Mini-LED-LCD-Modell wird für weniger als 3000 Euro erhältlich sein.

Panasonic setzt auch bei der LED-LCD-Spitzenserie auf eine Vollausstattung: HDMI-2.1-Gaming-Features, Tuner-Empfang, HDR-Support und Smart-TV-Performance bewegen sich auf dem Niveau der besten Panasonic-OLED-Fernseher. Mit einer gleichwertigen Ausstattung ist ebenfalls bei den MXW944-TVs in 43 und 50 Zoll zu rechnen, wenngleich die Bildqualität nicht an das Niveau der größeren MXW954-Modelle heranreicht.

Hinsichtlich der Kontrast- und Schwarzdarstellung abgespeckt sind die Einstiegs-LED-LCD-Serien MXW834 und MX700E, die als 60 Hz LCD-Modelle mit dem Fire TV oder Google TV Smart-TV-System auf den Markt kommen.

Die Designsprache unterscheidet sich zwischen den OLED- und LED-LCD-Modellen deutlich: Während die OLED-TVs häufig mit auffälligen Lautsprechern und einem zentrierten drehbaren Standfuß ausgestattet sind, erscheinen die LED-LCDs vergleichsweise schlicht und dürften damit gerade Besitzer einer Soundbar ansprechen.

Panasonics neuste TV-Auswahl ist einmal mehr überzeugend und insbesondere mit den OLED-TV-Modellen MZW2004 und der LED-LCD-Serie MX954 dürfte Panasonic 2023 ganz vorn im professionellen Heimkino- und Gaming-Segment mitspielen.

Produkt-name Bild-

technik Tuner HDR Gaming Smart-TV Bild-

größe Preis MZW2004 4K Master OLED Ultimate

(MLA-META) Twin-Tuner (DVB-S/-C/-T), TV>IP HDR10+ (Adaptive), Dolby Vision (IQ) 4K-120-Hz, VRR, Freesync, G-Sync, ALLM MyHome-screen 8.0 55, 65,

77 Zoll 3000, 3800, 5500 Euro MZ1500 4K Master OLED Pro (OLED.EX) Twin-Tuner (DVB-S/-C/-T), TV>IP HDR10+ (Adaptive), Dolby Vision (IQ) 4K-120-Hz, VRR, Freesync, G-Sync, ALLM MyHome-screen 8.0 42, 48,

55,

65 Zoll 2000, 2100, 2700, 3500 Euro MZW984 4K OLED Twin-Tuner (DVB-S/-C/-T), TV>IP HDR10+ (Adaptive), Dolby Vision (IQ) 4K-120-Hz, VRR, Freesync, G-Sync, ALLM MyHome-screen 8.0 42, 48,

55,

65 Zoll 1900, 2000, 2500, 3200 Euro MZ800E 4K OLED Single-Tuner (DVB-S/-C/-T) HDR10+,

Dolby Vision 4K-60-Hz, ALLM Google TV 42, 48,

55,

65 Zoll 1700, 1800, 2000, 2800 Euro MXW954 4K LED-LCD (QD, Mini-LED, FALD) Twin-Tuner (DVB-S/-C/-T), TV>IP HDR10+ (Adaptive), Dolby Vision (IQ) 4K-120-Hz, VRR, Freesync, G-Sync, ALLM MyHome-screen 8.0 55, 65,

75 Zoll 1600, 2000, 2800 Euro MXW944 4K LED-LCD (FALD) Twin-Tuner (DVB-S/-C/-T), TV>IP HDR10+ (Adaptive), Dolby Vision (IQ) 4K-120-Hz, VRR, Freesync, G-Sync, ALLM MyHome-screen 8.0 43,

50 Zoll 1000,

1100 Euro MXW834 4K LED-LCD Single-Tuner (DVB-S/-C/-T) HDR10+,

Dolby Vision 4K-60-Hz, ALLM Fire TV 43, 50,

55, 65,

75,

85 Zoll 680, 800, 900, 1150, 1600, 2600 Euro MX700E 4K LED-LCD Single-Tuner (DVB-S/-C/-T) HDR10,

Dolby Vision 4K-60-Hz, ALLM Google TV 43, 50,

55,

65 Zoll 600, 750, 800, 1000 Euro

Text: Christian Trozinski; Redaktion: Richard W. Schaber; Bilder: Panasonic