Philips Herbst Line-up: Neues Ambilight-Flaggschiff OLED+908

Anzeige

Philips präsentiert für den Herbst mit dem OLED+908 sein neues Ambilight-Flaggschiff sowie den kostengünstigeren „The Xtra“-MiniLED.

Anzeige

Sie sollen die neuen Stars im Bereich der Ambilight-TV-Geräte werden, so kündigte es Hersteller TP Vision unter der Marke Philips an. Im oberen Preis-Segment steht der OLED+908 samt der neuen siebten Generation des P5 Bildprocessings. Für jene, die es günstiger haben möchten, gibt es den „The Xtra“-MiniLED.

Das Ambilight-Flaggschiff: Der OLED+908

Der OLED+908 ist laut Philips bereits im Handel verfügbar in den Größen 55-, 65- und-77 Zoll. Er setzt auf die neuen META OLED-Panels. Diese versprechen laut Hersteller eine gesteigerte Helligkeit sowie eine verbesserte Energieeffizienz. Ebenso ermöglichen die P5 AI-Prozessoren der siebten Generation eine bessere Rechenleistung. Also eine präzisere Echtzeit-Anpassung von Helligkeit und Farbwiedergabe an das Umgebungslicht.

©Philips – Der OLED+908 kommt mit einem dunklen Metallrahmen, einem Audio-Mix-Lautsprechertuch und einem offenen Metallfuß

Integriert in den OLED+908 ist ein 3.1-Soundsystem von Bowers & Wilkins mit 80 Watt Leistung, sechs auf der Vorderseite platzierten Lautsprechern und einem großen, rückwärtig montierten Subwoofer, der von vier passiven Radiatoren unterstützt wird. Wie alle 2023er OLED Ambilight-TVs wird nach TP Vision und Philips auch der OLED+908 mit dem neuen Google TV OS ausgestattet sein.

Philips startet neue „The Xtra“-Serie mit MiniLED

Das neue Modell der „The Xtra“-Serie ist der MiniLED-TV 9308, der im Oktober in den Größen 55- und 65-Zoll auf den Markt kommt. Dieser reiht sich unterhalb der Ambilight OLED-Modelle ein, nutzt laut Hersteller aber gleichsam die neuen P5-Prozessoren der siebten Generation. Das 120Hz, 98 % DCI WCG-Panel wird von einem 2.1 Bowers & Wilkins Soundsystem mit 64 Watt begleitet. Die zweite Neuvorstellung bei den „The Xtra“-MiniLED-Sets ist die 9008-Serie, die in 55-, 65- und 75-Zoll angeboten wird. Auch wird mit der 7. Generation P5 Bildprocessings und einem 120Hz-Panel geworben sowie einem 40 Watt 2.0-Soundsystem.

©Philips – Der MiniLED 9308 bietet ebenso Ambilight-Technologie und ist eines der ersten Modelle der neuen „The Xtra“-Serie

Die Preise des Philips Herbst Line-ups im Überblick

OLED+908, 55 Zoll: 2.699 Euro

OLED+908, 65 Zoll: 3.699 Euro

OLED+908, 77 Zoll: 5.699 Euro

The Xtra 9308, 55 Zoll: 1.699 Euro

The Xtra 9308, 65 Zoll: 2.299 Euro

The Xtra 9008, 55 Zoll: 1.499 Euro

The Xtra 9008, 65 Zoll: 1.999 Euro

The Xtra 9008, 75 Zoll: 2.799 Euro

(unverbindliche Preisempfehlung für alle aufgelisteten Produkte)

Quelle: Philips