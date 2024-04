Premiumkanal LG 1: Inhalte von Sony One und Lionsgate kostenlos mit LG-TVs streamen

LG erweitert die eigene Channel-Streaming-Plattform mit dem Premiumkanal LG 1. Im Mittelpunkt stehen die FAST-Channels (free ad-supported streaming television) von Sony Pictures.

Unter Sony One stehen verschiedene Spartenkanäle für Komödien (Sony Comedy und Sony Comedy Hits), Krimis (Sony Thriller), Action (Sony Action Hits) und Klassiker (Sony Faves) zum Abruf bereit.

Bildquelle: LG, Sony

Zu den ersten Serien- und Filmhighlights gehören „Breaking Bad“, „Seinfeld“, „Men in Black“, „District 9“, „Jerry Maguire“ und „Bewitched“. Weitere Sony-One-Kanäle wie Dragon’s Den, Blacklist und Shark Tank wurden noch nicht für Deutschland bestätigt.

Doch damit nicht genug: Durch eine Kooperation mit Loinsgate stehen weitere Streaming-Inhalte im entsprechenden Lionsgate-Kanal zur Verfügung. Erste Inhalte sind „MovieSphere“, „Wicked Tuna“, „Are We There Yet“, „Anger Management“, „Ghost Hunters“, „Grace & Frankie and Nashville“.

Die LG Streaming-Channels sind kostenlos abrufbar, aber werbefinanziert. Kompatibel sind LG-Smart-TVs ab dem Baujahr 2016.