Roku TV: Neue Partner angekündigt

Roku hat heute neue TV-Partner angekündigt, die in Kürze mit dem Vertrieb von Roku TV-Modellen in Deutschland beginnen werden.

RCA und CHiQ starten in Kürze mit dem Vertrieb von Roku TV-Modellen in Deutschland. Mit den beiden neuen TV-Herstellern und der Markteinführung der Roku TV-Modelle von Sharp Anfang des Jahres arbeitet Roku nun mit insgesamt sechs TV-Marken in Deutschland zusammen. Sie alle stellen mit dem Roku-Betriebssystem einfach zu bedienende und erschwingliche Smart-TVs her.

In Deutschland können Roku TV Nutzer über den integrierten Tuner live fernsehen und Tausende von kostenlosen und kostenpflichtigen Kanälen streamen. Darunter sind lokale Dienste wie ARD, ZDF, RTL+, Wow und waipu.tv sowie globale Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ oder Paramount+. Roku TV bietet zudem eine universelle Suche über beliebte Kanäle mit nach Preis sortierten Ergebnissen.

Das Roku TV-Lizenzierungsprogramm soll TV-Marken und Einzelhändlern eine einfache Möglichkeit bieten, mit dem Roku TV-Hardware-Referenzdesign und dem Roku-Betriebssystem Smart-TVs zu wettbewerbsfähigen Preisen herzustellen.

Verfügbarkeit der neuen Roku TV-Modelle

RCA wird im September fünf Roku TV-Modelle in den Größen von 32″ bis 55″ in HD- und 4K-Auflösung auf den Markt bringen. Ab Oktober werden sechs verschiedene CHiQ Roku TV-Modelle in Bildschirmgrößen von 24″ bis 65″ in HD- und 4K-Auflösung erhältlich sein.

Quelle: Roku

Bildquelle: RCA Roku TV 2023: Roku