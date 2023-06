Roku TV: Sharp bringt neue günstige Smart-TVs auf den Markt

Anzeige

Nach Metz und TCL bringt nun auch Sharp eine Reihe von Smart-TVs mit der Benutzeroberfläche von Roku auf den Markt. Die Geräte sind insbesondere auf Verbraucher ausgerichtet, die einen leicht bedienbaren smarten Fernseher zu einem kleinen Preis wollen.

Als der Streaming-Pionier Roku die Zusammenarbeit mit den TV-Herstellern Metz und TCL für den deutschen Markt verkündete, machte der Anbieter sofort klar: Weitere Hersteller sollen den ersten Partnern folgen. Damit war die Einführung neuer Roku TV-Modelle nur eine Frage der Zeit – und mit Sharp hat jetzt ein weiterer Hersteller eine Reihe günstiger Smart-TVs mit dem leicht bedienbaren Hybrid-Betriebssystem ausgestattet, das klassischen TV-Empfang und Streaming-Content von Netflix, Disney+ und Co auf einer Plattform gebündelt zugänglich macht.

Roku TV-Modelle von Sharp ab Juli 2023 erhältlich

Ab Juli sollen die Roku TV-Geräte von Sharp auf dem deutschen Markt starten und in Größen zwischen kompakten 32 und mittelgroßen 55 Zoll zu haben sein. Preislich bewegt sich die neue Gerätereihe laut Hersteller zwischen 299 Euro für die kleineren Modelle und 500 Euro für die größeren und leistungsstärkeren Geräte. Letztere sollen dabei 4K-UHD, Dolby Vision und Dolby-Sound vorweisen, während die Budget-Klasse diese Vorzüge scheinbar nicht mitbringen wird.

Insgesamt richtet sich die Reihe preislich und leistungstechnisch eher an Einsteiger in den Smart-TV-Bereich und auch das User-Interface von Roku TV zeichnet sich insbesondere durch leichte Bedienbarkeit auch für Anfänger aus. Auch Senioren sind beim Einstieg in smarte Bedienoberflächen beim TV mit Roku tendenziell gut beraten, da die Oberfläche sich sehr übersichtlich gestaltet. Eine gute App-Versorgung mit den wichtigsten nationalen wie internationalen Streaming-Apps ist auf Roku-Geräten trotzdem gegeben.