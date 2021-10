AVM: Viele neue Funktionen für die FritzApps

Anzeige

Mit den FritzApps lässt sich die heimische Vernetzung vom Smartphone oder Tablet aus steuern. Das kostenlose Angebot wird von AVM stetig erweitert. Ein Überblick über die neuesten Features und Updates:

Smart Home

Die FritzApp Smart Home ist das jüngste Mitglied in der AVM-App-Familie. Anwender erhalten durch sie eine Übersicht über ihre Smart-Home-Geräte und können die App als Fernbedienung nutzen. Seit neuestem sind nun auch zeitliche Verläufe beispielsweise von Temperaturen, Luftfeuchtigkeit oder Stromverbrauch am Smartphone erfassbar. Weitere Informationen zur FritzApp Smart Home bietet AVM hier.

MyFritzApp

Die MyFritzApp ermöglicht den mobilen Zugriff auf die FritzBox. Anwender können mit ihr zuhause und von unterwegs Nachrichten auf dem Anrufbeantworter abhören oder auf ihre angeschlossenen USB-Speicher, FritzNAS, zugreifen. Die neue Mesh-Übersicht veranschaulicht die miteinander vernetzten Geräte. Mit der aktuellen Version hat AVM auch das Teilen des eigenen WLAN erleichtert: Ein QR-Code Widget aus der App ermöglicht dabei den Zugang. So können alle Anwender das WLAN mit Freunden oder Gästen teilen. Nutzer von Apple-Geräten können zudem mit der MyFritzApp Rufnummern sperren und entsperren.

FritzApp Fon

Die FritzApp Fon macht aus dem Smartphone ein Festnetztelefon. Durch die neue Unterstützung von Bluetooth-Headsets haben Anwender eine hohe Flexibilität im Homeoffice. Ein neues App-Design für die FritzApp Fon für Android und die Anzeige der Gesprächsdauer sind weitere Komfortfeatures, die AVM jüngst bereit gestellt hat.

WLAN-App

Mithilfe der FritzApp WLAN können Anwender den WLAN-Empfang zuhause messen und optimieren. Dafür versorgt sie die App mit den wichtigsten Infos zum WLAN. Die Version für Android ermöglicht zudem einen detaillierten Überblick über die Funknetze in der Umgebung. Weiterhin bietet die WLAN-App einen Assistenten an, der die Position eines verbundenen FritzRepeaters bewertet und bei der Optimierung des Heimnetzes hilft.

FritzApp TV

Die FritzApp TV ist die ideale Ergänzung zur FritzBox Cable am Kabelanschluss. Für Anwender mit einem Kabel-TV Anschluss ermöglicht die App den Empfang und die Darstellung der unverschlüsselten Sender auf mobilen Endgeräten. Neu in der App ist dabei die Anzeige von HD-Streams. Bereits 75 Prozent aller App-Nutzer schauen laut AVM die Programme in HD.

