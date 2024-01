Likehifi-Neujahrskracher 2024 No.3: Gewinnt KLH Model Three Lautsprecher

Es ist endlich wieder zurück, das große HiFi-Gewinnspiel auf Likehifi.de! In diesem Januar gibt es wieder das „Neujahrskracher“-Gewinnspiel und dabei 14 großartige audiophile Preise zu gewinnen. Ab heute: KLH Model Three Lautsprecher.

Bedingung für die Teilnahme ist ein Kommentar unter diesem Likehifi-Artikel

Viele HiFi-Enthusiasten werden erfreut sein, dass der KLH Model Three Regallautsprecher die familiäre akustische Signatur und musikalische Integrität des größer dimensionierten Vorbildes, der KLH Model Five, aufweist. Das kompaktere Zwei-Wege-Design des Model Three liefert audiophile Qualität für alle Musikliebhaber mit kleineren Hörräumen.

Retro – Look mit neuester Technik

Um 8 Grad auf Ihrem Stand aus pulverbeschichtetem 14er-Stahlgeneigt, liefert Sie eine perfekte Raumabbildung, atemberaubend präzisen Bass und natürliche Hoch- Mitteltondetails aus einem kompakten Gehäuse. Ein dreistufiger Präzisionschalter ermöglicht eine lineare Justage der Frequenzen ab 400 Hertz über die Dreizehn-Komponenten-Frequenzweiche mit hochwertigen Eisenkern-Induktivitäten und Mylar-Kondensatoren mit 12 dB Flankensteilheit. Eine Absenkung um jeweils 1,5 dB ermöglicht eine perfekte Anpassung an die Raumakustik nahezu aller Hörräume und liefert ein Klangbild dem man Stundenlang zuhören möchte.

Erhältlich ist der das KLH Model Three im Fachhandel für 2.390,00 Euro (UVP).

