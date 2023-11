Nach Preiserhöhung: Apple TV+ drei Monate kostenlos: So funktioniert’s

Anzeige

Regelmäßig flattern Angebote rein, die Apple TV+ für mehrere Monate kostenlos offerieren. Nach der letzten Preiserhöhung um über 40 Prozent, könnte dies nun für Interessierte wieder eine willkommene Gelegenheit sein, über Weihnachten gratis in das kleine aber feine Premium-Streamingportfolio hineinzuschnuppern.

Roku bietet aktuell Apple TV+ drei Monate kostenlos an. Das dreimonatige Probeabo kann noch bis zum 3. Dezember 2023 in der Apple TV-App auf jedem Roku-Gerät eingelöst werden und gilt für Neu- und Bestandskunden von Roku, die Apple TV+ neu abonnieren. Nutzer haben so Zugang zu Apple TV+ Originals und weiteren beliebten Filmen und Serien. Das gleiche Angebot gibt es im Übrigen auch beim Erwerb eines Apple-Geräts ohne den Umweg über Roku. Saturn bietet Selbiges sogar ohne den Kauf eines Produkts an.

Bei Apple TV+ erwarten Abonnenten preisgekrönte Filme und Serien, wie „Ted Lasso“, „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese, „Napoleon“ mit Joaquin Phoenix oder die SciFi-Hitserie „Severance“ von Ben Stiller. Über diesen Link gelangt man zur Übersicht, der kommenden Highlights bei Apple TV+.

Bild: Roku

Neben Apple TV+ gibt es auch RTL+ mehrere Monate kostenlos über Roku

Das Apple TV+-Abo verlängert sich jeden Monat automatisch zum Preis der jeweiligen Region, bis es gekündigt wird, und erfordert eine Apple-ID mit hinterlegter Zahlungsmethode. Alle weiteren Bedingungen zu dieser Aktion sind https://www.roku.com/de-de/offers zu finden. Dort eröffnet sich dem Interessierten auch, dass Roku ebenfalls zwei Monate RTL+ kostenlos offeriert. Auch im Fall dieses Deals gibt es aber natürlich auch aktuelle Alternativen wie das Angebot der Telekom über MagentaTV.