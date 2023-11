NFL Frankfurt Games bei DAZN und RTL: So kann man die Spiele im Gratis-Livestream sehen

Anzeige

NFL Frankfurt Games: Zwei Spiele finden diesen und nächsten Sonntag in Deutschland statt: Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs und Indianapolis Colts vs. New England Patriots – DIGITAL FERNSEHEN zeigt Optionen, wie man die Spiele legal gratis streamen kann.

Die Frankfurt Games werden hierzulande von DAZN als auch RTL übertragen. Beide Anbieter bieten kostenlose Testphasen an, die es NFL-Fans ermöglichen die Spiele gratis live zu verfolgen, wenn man rechtzeitig wieder kündigt.

DAZN bietet für nur kurze Zeit für den Game Pass, mit dem man Zugang zu allen Spielen der NFL bekommt, auch als siebentägige Testphase an. Die Zeit, in der man sich mit dem Game Pass vertraut machen kann, reicht ob der genau eine Woche auseinanderliegenden Ansetzungen jedoch aller Voraussicht nach nicht aus, um sowohl das Spiel Miami Dolphins – Kansas City Chiefs an diesem sowie Indianapolis Colts vs. New England Patriots am nächsten Sonntag (jeweils 15.30 Uhr) live schauen zu können.

NFL: DAZN bietet 7 Tage, RTL+ beide Frankfurt Games durch 30 Tage Gratis-Zugang

RTL und DAZN sind die TV- und Streaming-Partner der NFL in Deutschland und beide bieten zumindest temporär Gratis-Testphasen an.

Anders sieht dies bei RTL aus. Hier gibt es eine 30-tägige Testphase. In Gegensatz zum DAZN-Angebot sind jedoch nicht alle NFL-Spiele empfangbar, sondern nur die ausgewählten Partien des Rechtepakets von RTL. Auf der anderen Seite sind natürlich alle anderen Inhalte von RTL+ verfügbar. Die Testphase ist auf alle Tarife (Premium, Max oder Family) anwendbar und bietet jeweils HD-Bildqualität. Über diesen Link geht es zu RTL+.

Selbstverständlich gibt es auch die Option, beide Spiele live im linearen TV zu sehen, die entsprechenden Basis-TV-Pakete bei Kabel-, DVB-T2 oder IPTV-Anbietern vorausgesetzt. Sat-TV ist hier noch die günstigste Variante, da, wie bekannt sein dürfte, nach Anschaffung der Infrastruktur keine Zusatzkosten für Free-TV-Programme in SD anfallen.

