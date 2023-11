Halber Preis: Paramount+ schiebt noch einen Black-Friday-Deal nach

Paramount+ zum halben Preis: Nach der Kooperation mit einem Fitnessstudio, können sich Neukunden zwischen Black Friday und Cybermonday alternativ auch ein weiteres Sonderangebot sichern.

Das Angebot gilt in Österreich, der Schweiz und Deutschland gleichermaßen. Ein Paramount+ Abo ist im Rahmen der Black Friday-Rabattaktion noch bis 27. November, dem Cybermonday, 3 Monate lang um 50 Prozent reduziert für nur 3,99 Euro (6 CHF in der Schweiz) pro Monat erwerben. Das Angebot richtet sich an neue als auch wiederkehrende Nutzer.

Black Friday Deals: Paramount+ umsonst für Fitnessfreaks, aber immerhin noch zum halben Preis für Lauffaule

Brendan Fraser ist für seine Transformationkünste in „The Whale“ im März mit einem Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ ausgezeichnet worden. Im Dezember startet der Film bei Paramount+. Foto: A24/ Plaion Pictures; © Paramount

Es gibt dabei keinen kostenlosen Testzeitraum und gilt nicht für das Jahresabonnement, welches ohnehin nur in Österreich und der Schweiz verfügbar ist. Erhältlich ist das Black-Friday-Angebot auf der Paramount+ Homepage, FireTV, iOS, Roku und Amazon Prime Video Channels. Nach den ersten 3 Monaten verlängert sich das Abonnement automatisch zum dann üblichen Preis des monatlich kündbaren Monatstarifs (derzeit 7,99 Euro pro Monat in Deutschland und Österreich, 12 CHF in der Schweiz) bis zur Kündigung.

Via Sky gibt es noch eine andere Rabatt-Aktion, die Paramount+ beinhaltet.