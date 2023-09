RTL+ Premium: Aktuell Rabatt und Gratisaktion

Anzeige

Eine Rabattaktion auf RTL+ Premium für Sportfans endet diese Woche. Dafür lockt ein anderes Angebot mit zwei Gratismonaten für den Premiumbereich des Streamingdienstes.

Mit dem Season Pass von RTL+ erhalten Kunden zehn Monate RTL+ Premium zum Preis von 44,90 Euro. Das sind 35 Prozent Rabatt gegenüber dem Normalpreis. Denn standardmäßig kostet RTL+ Premium mittlerweile 6,99 Euro monatlich, womit man auf zehn Monate gerechnet bei 69,90 Euro landet. Der Monatspreis mit dem Season Pass reduziert sich rechnerisch auf 4,49 Euro, insgesamt spart man auf den Zeitraum gesehen 25 Euro. Nach Ablauf der zehn Monate wird das Abo zu den Standardkonditionen verlängert.

Der RTL+ Season Pass lässt sich noch bis zum 22. September buchen. Insbesondere für Sportfans ist das Angebot interessant, denn bei RTL+ Premium laufen jetzt die UEFA Europa League und Conference League an. Nur die Topspiele der beiden Ligen werden auch bei RTL im Free-TV übertragen. Zusätzlich hält RTL ab dieser Saison die TV-Rechte für die NFL-Spiele. Auch diese werden zwischen Free-TV und Premium-Streaming aufgeteilt. Wer die volle Ladung American Football sehen will, kommt also um RTL+ Premium nicht herum.

RTL+ Premium: Zwei Monate gratis mit Roku TV

Bild: Roku

Wer nicht bis übermorgen zugreifen will, aber gerade auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, für den könnte ein aktuelles Angebot von Roku TV passend sein. Beim Kauf eines neuen Roku TV-Geräts erhalten Kunden zwei Monate RTL+ Premium gratis dazu. Vorausgesetzt, sie haben noch kein RTL+ Abonnement. Nach Ablauf der zwei Gratismonate verlängert sich das Abo zum Standard-Paketpreis von 6,99 Euro monatlich.

Um Zugriff auf das Angebot zu erhalten, müssen Kunden ein Roku Fernsehgerät bis zum 31. Januar 2024 kaufen und aktivieren. Das RTL+ Abo kann dann bis zum 15. Februar 2024 aktiviert werden.

