Mezzo: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „Mezzo“ dran.

Steckbrief

Name: Mezzo

Sparte: Musiksender

Senderstart: 21. März 1998

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Mezzo ist ein aus Frankreich kommender und von zu gleichen Teilen von Les Échos-Le Parisien und Canal+ betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt klassischer Musik. Wilhelm Tel verbreitet das Programm in Deutschland, über Watch It gibt es Inhalte auf Abruf.

Wie auch der Schwestersender Mezzo Live HD zeigt Mezzo eine bunte Mischung aus Konzerten, Opern, Ballet und Jazz. Ebenfalls mit dabei sind die mit „Intermezzo“ betitelten Füller-Sendungen, die mit kürzeren Videoclips Lücken im Programm auffüllen.

Auch wenn generell ein komplementäres Sendeschema zum Schwesterkanal angestrebt wird, läuft Jazz auf beiden Kanälen nachts gerne zur gleichen Zeit. Gesendet wird überwiegend in SD, im Digiturk-Paket auf 7 Grad Ost soll sich aber auch eine HD-Version befinden.

Die englisch-sprachige Webseite bietet einen sehr detaillierten EPG mit Infos zu Musikern & Darstellern der Sendungen, Aufzeichnungsdatum und alternativen Sendeterminen. Auf Wunsch lässt sich ein Account anlegen und man kann die eigenen Favoriten speichern.

Der Facebook-Account wird für Programmhinweise genutzt Twitter ist ebenfalls vorhanden.

Ein typischer Tag bei Mezzo

06:25 – Jazz – Sylvain Luc 5tet, Jazz sous les Pommiers

08:10 – Intermezzo

08:30 – Ballet: An evening with Anne Teresa De Keersmaeker at the Opéra National de Paris

10:10 – Ballet: Les Six concertos brandebourgeois by Anne Teresa de Keersmaeker at the Palais Garnier

12:00 – Intermezzo

12:30 – Oper: Carmen by Bizet at the Opéra Royal de Wallonie

15:30 – Intermezzo

16:10 – Klassik: Emmanuelle Haïm and Le Concert d’Astrée in Versailles: Rameau, Mondonville, Campra

17:45 – Oper: The Indian Queen by Purcell at the Opéra de Lille

20:30 – Klassik: Valery Gergiev and the Munich Philharmonic: Prokofiev, Strauss and Tchaikovsky

22:05 – Klassik: Valery Gergiev and the Munich Philharmonic: Prokofiev and Bruckner

23:55 – Jazz: Lionel Loueke and the Vampires – Melbourne International Jazz Festival

00:55 – Jazz: Chlorine Free feat. Soweto Kinch + NYA

01:50 – Jazz: Damn’co, Jazz sous les Pommiers

03:10 – Jazz: Jacob Collier – Jazz à Vienne

04:30 – Jazz: Shabaka and the Ancestors, Montreux jazz festival

Empfang

Webseite: mezzo.tv

Satellit: –

Kabel: u.a. Wilhelm Tel

IPTV: –

Sonstige: Watch It (HD)