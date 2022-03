XITE: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „XITE“ vor.

Steckbrief

Name: XITE

Sparte: Musiksender

Senderstart: 2. September 2014

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

XITE ist ein von XITE Networks International betriebener Free-TV-Sender mit dem Musikvideos.

Er wurde 2008 in den Niederlanden gegründet und wird seit September 2014 auch in Deutschland ausgestrahlt. Aus den Kabelnetzen ist XITE 2019 wieder verschwunden. Damit einhergehend wurden auch sämtliche Social-Media-Aktivitäten eingestellt. Wobei die Accounts auf Twitter und Instagram schon seit 2018 tot sind. Die Webseite wird seit Juli 2019 nicht mehr betreut und so heißt es „Ende Juni wird der Livestream von XITE abgeschaltet.“.

XITE schauen

Die deutsche Version läuft hingegen über Waipu munter weiter. Im Free-Paket in SD, sobald man ein Waipu-Abo hat auch in HD. Werbung gibt es im deutschen Programm keine, wann immer ein Werbeblock kommen sollte, folgt ein langer Imagetrailer des Senders „Stay tuned for more great music videos.“. Seit Mitte 2021 ist der Sender auch bei Rakuten TV im Angebot.

Gesendet wird überwiegend Pop-Musik z.B. von Künstlern wie Bruno Mars, Ed Sheeran und Charlie Puth. Die Videos sind teils auch erst wenige Wochen alt.

Ein typischer Tag bei XITE

06:00 – Early Birds

08:00 – Morning Motivation

11:00 – We Love Music Videos

13:00 – The Lunch Box

15:00 – We Love Music Videos

17:00 – The Hangout

19:00 – Dinner Time

21:00 – Night Shift

01:00 – All Night

Empfang

Webseite: xite.tv

Livestream: vorhanden (NL-Version)

Satellit: –

IPTV: –

Sonstige: Rakuten TV, Waipu

