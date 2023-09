Fernseher montieren – Drei Methoden im Vergleich

Anzeige

Für Film- und Serienfans nimmt der Fernseher oft einen zentralen Schwerpunkt im Wohn- oder Schlafzimmer ein. Dank der Entwicklung ultraflacher Bildschirme nimmt er heute weniger Platz weg. Dennoch kann die Art, wie der TV aufgestellt oder an der Wand montiert wird, beeinflussen, wie der Wohnraum gestaltet oder genutzt werden kann und wie angenehm das Fernsehschauerlebnis ausfällt.

Hier vergleichen wir die drei beliebtesten Methoden der TV-Montage und helfen dabei, die beste Lösung für das eigene Zuhause zu finden.

Hintergründe zur TV-Montage

Es gibt verschiedene, gute Gründe, aus denen es sich lohnt, über die perfekte TV-Montage für den eigenen Wohnraum nachzudenken. Dazu gehören zum Beispiel:

Zuschauererlebnis

Eine erhöhte oder an der Wand montierte Position das Seherlebnis verbessern, indem sie den idealen Betrachtungswinkel und Entfernung bietet und Reflexionen reduziert. In offenen oder verwinkelten Wohnkonzepten ermöglicht eine schwenkbare Wandhalterung zudem, den Fernseher aus verschiedenen Bereichen des Raumes aus sehen zu können.

Sicherheit

Eine sachgerechte Montage kann das Risiko minimieren, dass der Fernseher umfällt oder beschädigt wird. Das hilft insbesondere in Haushalten mit Kindern oder Haustieren, die versehentlich gegen das Gerät stoßen könnten.

Ästhetik & Raumgestaltung

In kleineren Wohnungen oder Räumen kann eine Wandmontage wertvollen Boden- und Stellplatz freigeben. Die Position des Fernsehers kann durch die Wand- oder Standmontage zudem perfekt in andere Einrichtungs- oder Gestaltungselemente an der Wand eingepasst werden, etwa in Balance mit Bildern, die aufgehängt werden.

All diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Montage des Fernsehers heute – neben der Auswahl des Geräts selbst – entscheidend zu dem Zuschauererlebnis beiträgt. Um die beste Lösung für jede mögliche Montage zu finden, kann man sich im Fachhandel beraten lassen oder Test- und Vergleichswebseiten nutzen, wie diese passenden Empfehlungen im TV-Wandhalterungen-Vergleich von Computerbild.de.

Methode 1: TV-Ständer

In der Regel besitzt ein Fernseher, der neu gekauft wird, bereits mindestens eine Möglichkeit, ihn aufzustellen. Das ist in den meisten Fällen ein Standfuß, der an das Design des Geräts angepasst ist. Dieser Ständer kann bei modernen Geräten leicht angebracht oder abmontiert werden, falls man den Fernseher an der Wand befestigen möchte und den Fuß daher nicht braucht.

Sie gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen, von einzelnen Füßen, die in eine Plattform, etwa eine Glasplatte, übergehen, bis hin zu Halterungen mit mehreren Füßen, die selbst auf dem Fernsehtisch stehen.

Manche Ständer haben zusätzlich praktische Helfer, wie integrierte Kabelorganisierer oder Standfläche für Zubehör, wie eine passende Soundbar.

Wie es funktioniert

Die Montage eines Fernsehers auf einem TV-Ständer ist in der Regel unkompliziert. Der Ständer wird gemäß den Anweisungen des Herstellers aufgebaut. An der Rückseite des Bildschirms gibt es in der Regel eine Einlassung, in die der Ständer geschoben und dort mit einer oder mehreren Schrauben befestigt wird. Fernseher und Standfuß sind nun miteinander verbunden und können als einzelnes Element auf- und umgestellt werden.

Nutzt man den Ständer, den der Hersteller für den Fernseher vorgesehen hat, muss man sich keine Gedanken darum machen, ob sich die Halterung eignet.

Nutzt man stattdessen ein Konkurrenzprodukt ist es wichtig darauf zu achten, dass der Standfuß mit der Befestigung an dem Bildschirm kompatibel ist und das Gewicht sowie die Größe des Fernsehers sicher tragen kann.

Vorteile

Simpel & Günstig: Da das Standardmodell meist bereits bei dem Kauf enthalten ist, fällt hier am wenigsten Recherchearbeit für die Besitzer an. Zudem verzichtet man so dafür, Geld für die Anschaffung einer zusätzlichen Halterung ausgeben zu müssen.

Da das Standardmodell meist bereits bei dem Kauf enthalten ist, fällt hier am wenigsten Recherchearbeit für die Besitzer an. Zudem verzichtet man so dafür, Geld für die Anschaffung einer zusätzlichen Halterung ausgeben zu müssen. Flexibel: Es müssen keine Bohrungen an den Wänden durchgeführt werden. Dadurch fällt dieser Aufwand weg, die Wände bleiben unversehrt und der Fernseher kann nach Belieben bewegt und umgestellt werden.

Es müssen keine Bohrungen an den Wänden durchgeführt werden. Dadurch fällt dieser Aufwand weg, die Wände bleiben unversehrt und der Fernseher kann nach Belieben bewegt und umgestellt werden. Das ist besonders in Mietwohnungen oder bei häufigen Raumänderungen nützlich.

Produktauswahl: Es gibt eine Vielzahl von Designs auf dem Markt, von einfachen, minimalistischen Ständern bis hin zu ausgeklügelten Medienzentren, die den Raum optisch bereichern können. Neben dem Basismodell können Besitzer sich nach diesen Ausführungen mit praktischen oder besonders schönen Designs umschauen.

Nachteile

Platzeinnahme: TV-Ständer nehmen Boden- oder Stellflächen ein, was in kleineren Räumen zu Platzproblemen führen kann.

TV-Ständer nehmen Boden- oder Stellflächen ein, was in kleineren Räumen zu Platzproblemen führen kann. Eingeschränkte Positionierung: Die Position und Ausrichtung des Fernsehers sind eingeschränkt. Wer keinen neuen Fernsehtisch kaufen möchte, um die Höhe zu ändern, muss sich mit diesem Blickwinkel abfinden.

Die Position und Ausrichtung des Fernsehers sind eingeschränkt. Wer keinen neuen Fernsehtisch kaufen möchte, um die Höhe zu ändern, muss sich mit diesem Blickwinkel abfinden. Keine Sicherung: Bei größeren Fernsehmodellen, die nicht richtig gesichert sind, besteht die Gefahr, dass sie kippen oder umfallen.

Methode 2: Wandmontage mit festem TV-Wandhalter

Um Stellplatz freizuhalten, gibt es die Option, Fernseher an der Wand zu befestigen. Die Wandmontage mittels eines TV-Wandhalters ist heutzutage eine beliebte Wahl, da sie dem Raum eine saubere, moderne und unaufdringliche Ästhetik verleiht. Dabei wird der Fernseher direkt an der Wand befestigt, wobei er fest in einer Position verankert bleibt.

Starre Wandhalterungen sind in manchen Fällen ebenfalls bereits bei dem Kauf integriert. Wenn nicht, haben Fernseher aber in der Regel Auslassungen in ihrer Rückseite, an denen eine Wandhalterung – bzw. der Fernseher an der Halterung – angebracht werden kann.

Wie es funktioniert

Ist sie nicht bei dem Kauf dabei, muss zunächst die passende Halterung für das spezifische Fernsehmodell ausgewählt werden. Dabei werden die Größe und das Gewicht sowie die Größe und Position der Auslassungen in der Fernsehrückwand beachtet.

In den Produktbeschreibungen von TV-Wandhalterungen gibt es in der Regel eine Auflistung aller Fernsehmarken und Modelle, für die das Produkt geeignet ist.

Da gebohrt wird, muss die Wand auf Stromleitungen, Rohre und ihre Tragkraft geprüft werden, um sicherzustellen, dass es sicher ist, Löcher zu bohren und etwas Schweres dort zu befestigen.

Sobald ein sicherer Platz gefunden ist, werden die Bohrlöcher markiert, Löcher gebohrt und zu dem Wandmaterial und der Schwere des Fernsehers passende Dübel eingesetzt.

Schrauben und Dübel für die Befestigung an dem Fernseher und der Wand sind oft bereits bei dem Kauf einer Wandhalterung enthalten. Je nach Preisklasse lohnt es sich aber – insbesondere bei günstigen Produkten – selbst geeignete Dübel im Baumarkt zu kaufen, die eine geeignete Tragkraft haben und zu der individuellen Wand passen.

Die Halterung wird dann an der Wand befestigt, und schließlich wird der Fernseher an der Halterung angebracht. Es gibt aber auch Modelle, bei denen ein Teil der Halterung an der Wand und ein zweites an dem Fernseher befestigt wird, und diese dann ineinandergeschoben werden, um sie zu befestigen.

Es ist entscheidend, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und sicherzustellen, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Vorteile

Platzsparend: Die Wandmontage kann erheblich Platz sparen, da keine Möbelstücke auf dem Boden benötigt werden, um den Fernseher zu stützen. Wenn Möbelstücke dort stehen, kann die Ablagefläche auf ihnen für andere Gegenstände genutzt werden.

Die Wandmontage kann erheblich Platz sparen, da keine Möbelstücke auf dem Boden benötigt werden, um den Fernseher zu stützen. Wenn Möbelstücke dort stehen, kann die Ablagefläche auf ihnen für andere Gegenstände genutzt werden. Flexible Höhe: Die Wandhalterung bietet ein gesteigertes Seherlebnis, da der Fernseher in der optimalen Höhe positioniert werden kann.

Die Wandhalterung bietet ein gesteigertes Seherlebnis, da der Fernseher in der optimalen Höhe positioniert werden kann. Keine Stolperfallen: Diese Methode minimiert das Risiko von Stolperfallen durch Kabel. Sie werden an einer Stelle hinter dem Fernseher gesammelt und an der Wand zu der Steckdose geleitet.

Diese Methode minimiert das Risiko von Stolperfallen durch Kabel. Sie werden an einer Stelle hinter dem Fernseher gesammelt und an der Wand zu der Steckdose geleitet. Geordnetes Bild: Die feste Wandmontage verleiht dem Raum ein minimalistisches und geordnetes Erscheinungsbild. Manche Halterungen enthalten Abdeckelemente für die Kabel, etwa ein stangenförmiges Plastikprofil in Weiß, hinter dem die Kabel zum Boden geleitet werden. Das fällt auf einer weißen Wand weniger auf als offene, dunkle Kabel.

Die feste Wandmontage verleiht dem Raum ein minimalistisches und geordnetes Erscheinungsbild. Manche Halterungen enthalten Abdeckelemente für die Kabel, etwa ein stangenförmiges Plastikprofil in Weiß, hinter dem die Kabel zum Boden geleitet werden. Das fällt auf einer weißen Wand weniger auf als offene, dunkle Kabel. Die Kabelabdeckung kann in der Wandfarbe gestrichen werden, falls diese farbig ist.

Nachteile

Feste Montage: Einmal montiert, kann der Fernseher nicht ohne weiteres verschoben werden.

Einmal montiert, kann der Fernseher nicht ohne weiteres verschoben werden. Gefahr bei mangelnder Statik: Das Bohren in die Wand kann strukturelle Probleme aufwerfen, insbesondere wenn es nicht richtig gemacht wird oder die Wandmaterialien nicht stark genug sind, um das Gewicht des Fernsehers zu tragen.

Das Bohren in die Wand kann strukturelle Probleme aufwerfen, insbesondere wenn es nicht richtig gemacht wird oder die Wandmaterialien nicht stark genug sind, um das Gewicht des Fernsehers zu tragen. In vielen Altbauten eignen sich die Wände beispielsweise nicht, um schwere Fernseher wie einen großen Flachbild-TV zu halten.

Eingriff in die Wand: Für Mieter kann die Anbringung an der Wand bedeuten, dass sie um Erlaubnis fragen oder Renovierungen vornehmen müssen, wenn sie ausziehen.

Methode 3: Schwenk- und neigbare TV-Wandhalterung

Die schwenk- und neigbare TV-Wandhalterung ist eine Upgrade zu der festen Wandmontage, die zusätzliche Flexibilität bietet. Sie ermöglicht es dem Benutzer, den Betrachtungswinkel des Fernsehers je nach Bedarf zu ändern, was besonders in größeren oder verwinkelten Räumen sowie in Räumen mit mehreren Sitzbereichen nützlich ist.

Wie es funktioniert

Grundsätzlich funktionieren die flexiblen Wandhalterungen genau so, wie die feste Halterung, von der Suche nach dem geeigneten Modell bis hin zu dem Bohren und Anbringen an der Wand. Diese Halterung besitzt anders als die starre Wandhalterung allerdings mehrere Glieder und eine Konstruktion, durch die der Fernseher in den Raum gezogen und beliebig rotiert und geneigt werden kann.

Zusätzlich besitzt die Halterung Sicherungen, die festgedreht oder gelockert werden können, um den Blickwinkel immer wieder anzupassen oder fest einzustellen, wenn die gewünschte Neigung und Position gefunden wurde oder geändert werden muss.

Die schwenk- und neigbare Halterung muss mehr Gewicht und Bewegung aushalten. Daher ist es hier besonders wichtig, das zu dem Gewicht des Fernsehers passende Modell zu kaufen und bei der Anbringung an der Wand besonders sorgfältig vorzugehen.

Hochwertige Modelle von flexiblen TV-Wandhalterungen können sogar elektronisch bedient werden, damit man nicht mehr aufstehen muss, um den Fernseher in die gewünschte Position zu bewegen.

Vorteile

Flexible Anpassung: Der größte Vorteil der schwenk- und neigbaren Halterung ist ihre Vielseitigkeit. Der Fernseher kann zur besseren Sicht oder zur Reduzierung von Reflexionen und Blendungen in verschiedene Richtungen bewegt und gekippt werden.

Der größte Vorteil der schwenk- und neigbaren Halterung ist ihre Vielseitigkeit. Der Fernseher kann zur besseren Sicht oder zur Reduzierung von Reflexionen und Blendungen in verschiedene Richtungen bewegt und gekippt werden. Verstauen bei Nicht-Nutzung: Diese Art von Halterung kann nützlich sein, um den Fernseher aus dem Weg zu rücken, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Diese Art von Halterung kann nützlich sein, um den Fernseher aus dem Weg zu rücken, wenn er nicht in Gebrauch ist. Zeigt das Sofa beispielsweise nicht auf eine Wand, kann die Halterung an einer Wand im rechten Winkel zu der Sitzfläche angebracht werden. Möchte man Fernsehen, zieht man den Fernseher in den Raum und richtet ihn parallel zu der Sitzfläche aus. Braucht man ihn aktuell nicht, kann man das Gerät wieder platzsparend abschließend an die Wand schieben.

Zugriff auf Anschlüsse: Da man den Fernseher von der Wand ziehen kann, erhält man einfachen Zugriff auf Anschlüsse und Kabel auf der Rückseite des Fernsehers, ohne ihn demontieren oder Kabel blind stecken zu müssen.

Nachteile

Komplexere Montage: Die Installation einer schwenk- und neigbaren Halterung kann komplizierter sein als die einer festen Halterung.

Die Installation einer schwenk- und neigbaren Halterung kann komplizierter sein als die einer festen Halterung. Robuste Befestigung nötig: Die Montage erfordert eine robustere und stabilere Wandbefestigung, da das ständige Bewegen des Fernsehers und die Hebelwirkung zusätzlichen Druck auf die Halterung und die Wand ausüben kann. Auch hier besteht die Gefahr, dass der Fernseher fällt, wenn er zu schwer ist oder falsch angebracht wurde.

Die Montage erfordert eine robustere und stabilere Wandbefestigung, da das ständige Bewegen des Fernsehers und die Hebelwirkung zusätzlichen Druck auf die Halterung und die Wand ausüben kann. Auch hier besteht die Gefahr, dass der Fernseher fällt, wenn er zu schwer ist oder falsch angebracht wurde. Höherer Preis: Diese Art von Halterung ist oft teurer als ihre starren oder stehenden Gegenstücke.

Neben diesen drei beliebten Optionen der Montage gibt es auch weitere Möglichkeiten für besondere Anwendungsfälle:

Wer ein Heimkino einrichten möchte und dafür keinen Fernseher nutzt, sondern eine Leinwand, kann sich nach Deckenhalterungen umschauen, aus denen man diese bei Bedarf ausziehen und sie danach wieder einrollen lassen kann. Dann braucht man meist auch eine Deckenhalterung für den Beamer.

Wer einen Hausbau plant, kann den Fernseher für einen besonders eleganten und platzsparenden Look auch vollständig in eine Wand einsetzen lassen. Dann muss aber eine Option bestehen, die Anschlüsse zugänglich zu gestalten.

Wichtiges Auswahlkriterium: Was soll die TV-Montage erreichen?

Die Entscheidung für die geeignetste TV-Montagemethode hängt oft eng damit zusammen, welches Ziel man mit der Installation verfolgt.

Dieses Ziel kann von der einfachen Platzersparnis bis hin zu spezifischen ästhetischen, preislichen oder funktionellen Anforderungen reichen.

Es ist daher von Vorteil, vor der Entscheidung für eine Halterungslösung darüber nachzudenken, welche Erwartungen und Anforderungen an das Fernseherlebnis gestellt werden und welche räumlichen, baulichen und finanziellen Möglichkeiten individuell vorliegen.

Platzersparnis

Für diejenigen, die in kleineren Wohnungen leben oder den Bodenbereich für andere Zwecke nutzen möchten, kann eine Wandhalterung – sei es fest oder schwenkbar – die ideale Lösung sein. Ohne sperrige Möbel auf dem Boden bleibt mehr Raum für andere Einrichtungsgegenstände oder freie Flächen.

Flexibilität im Betrachtungswinkel

Wer verschiedene Sitzbereiche im Raum hat oder den Fernseher je nach Situation in verschiedene Richtungen ausrichten möchte, findet in schwenk- und neigbaren Wandhalterungen die beste Lösung. Sie erlauben die Anpassung des Betrachtungswinkels und verbessern so das Seherlebnis aus verschiedenen Positionen.

Ästhetische Überlegungen

Wer ein minimalistisches und sauberes Raumdesign bevorzugt, bei dem Kabel und Zubehör unsichtbar sind, wird von einer Wandhalterung profitieren. Im Gegensatz dazu können TV-Ständer als Designelemente dienen und zusätzlichen Stauraum für Unterhaltungselektronik und Zubehör bieten, etwa in einer Möbelwand, die eine Auslassung für den Fernseher hat.

Anpassungsfähigkeit

In Situationen, in denen häufige Änderungen an den angeschlossenen Geräten vorgenommen werden oder der Fernseher oft bewegt werden muss, kann ein TV-Ständer praktischer sein. Hier kann der Standort ohne großen Aufwand geändert werden. Das eignet sich für Mieter und Menschen, die keinen dauerhaften Eingriff in ihre Wände durchführen möchten.

Kostenfrage

Da der Standfuß oft bei dem Kauf eines Fernsehers enthalten ist, spart man dabei Mühe und Kosten. Andererseits kann die Investition in eine hochwertige, flexible Wandhalterung ihren Preis aber auch wert sein, wenn dadurch das Fernseherlebnis stark verbessert und Platz gespart wird.

Bei der Entscheidung für eine TV-Montage sollte man also nicht nur den Typ des Fernsehers und die Größe des Raumes berücksichtigen, sondern auch die individuellen Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf Funktionalität, Design und Flexibilität.

Indem man diese Aspekte in die Entscheidung miteinbezieht, kann man sicherstellen, dass die gewählte TV-Montage optimal zum eigenen Lebensstil und Anspruch passt.

Tipps für eine sichere TV-Montage

Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen, insbesondere wenn es um die Wandmontage von schweren Gegenständen wie einem Fernseher geht. Hier sind einige wichtige Ratschläge, um sicherzustellen, dass die TV-Montage sicher und stabil ist:

Richtige Halterung auswählen: Es sollte eine Halterung gewählt werden, die speziell für das Gewicht und die Größe des Fernsehers ausgelegt ist. Dies stellt sicher, dass der Fernseher, die Wand, andere Einrichtungsgegenstände, Personen oder Haustiere keinen Schaden erleben, falls die Halterung aus der Wand brechen sollte. Wandmaterial prüfen: Es sollte sichergestellt werden, dass die Wand, an der der Fernseher montiert werden soll, stabil genug ist. Gipskartonwände benötigen spezielle Dübel oder Befestigungsmittel, während Massivwände wie Beton oder Ziegel andere Anforderungen haben. Stromleitungen und Rohre lokalisieren: Ein Leitungssucher sollte verwendet werden, um sicherzustellen, dass nicht in Stromleitungen, Wasserrohre oder andere Einbauten gebohrt wird. Hilfe holen: Ein Fernseher kann schwer und sperrig sein. Daher ist es ratsam, eine zweite Person um Hilfe zu bitten, insbesondere beim Anbringen des Fernsehers an die Halterung. Halterung regelmäßig überprüfen: Auch nach der Installation ist es ratsam, regelmäßig zu überprüfen, ob alle Schrauben fest sitzen und die Halterung keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung zeigt. Anweisungen befolgen: Die Anweisungen des Herstellers sollten für eine fachgerechte Montage immer befolgt werden, da sie spezifische Ratschläge und Warnungen für das jeweilige Produkt enthalten. Kinder und Haustiere im Auge behalten: Bei Vorhandensein von Kindern oder Haustieren sollte darauf geachtet werden, dass der Fernseher und die Kabel außer Reichweite sind. Es sollte auch über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie Möbelanker nachgedacht werden, um ein Kippen des Fernsehers zu verhindern. Bodenmontage berücksichtigen: Bei der Wahl eines TV-Ständers sollte sichergestellt werden, dass dieser stabil ist und nicht leicht kippt. Einige Ständer bieten die Möglichkeit, sie am Boden zu verankern, was eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet.

Eine sichere TV-Montage schützt nicht nur den Fernseher, sondern auch das Zuhause und die darin lebenden Personen. Durch sorgfältige Montage können potenzielle Unfälle und Beschädigungen vermieden werden.

Fazit

Es gibt verschiedene Methoden, einen Fernseher aufzustellen. Die drei häufigsten sind Standfüße, starre Wandhalterungen und flexible Wandhalterungen. Die Auswahl zwischen diesen Varianten oder Alternativen hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der individuellen Ansprüche und der Raumgegebenheiten. Es ist entscheidend, die richtige Entscheidung auf Basis des gewünschten Endziels, der Wandbeschaffenheit und der spezifischen Anforderungen des Fernsehgeräts zu treffen.

Zusätzlich zur Auswahl der besten Montagemethode ist es unerlässlich, den Installationsprozess mit größter Sorgfalt und Beachtung aller Sicherheitsrichtlinien durchzuführen. Dies gewährleistet nicht nur die Langlebigkeit und Funktionalität des Fernsehers, sondern schützt auch das Heim und seine Bewohner vor potenziellen Gefahren.

