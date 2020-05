Ab morgen alle „Star Wars“-Teile auf Disney+: Premiere von „Episode IX“

Lust auf einen Star-Wars-Marathon? Ab morgen werden Fans zum ersten Mal überhaupt in der Lage sein, alle neun Teile der Saga an einem Ort und auf einer Plattform zu streamen.

Der letzte Teil der neuen Sternenkrieger-Trilogie ist ab Montag bei Disney+ zu sehen. Das Veröffentlichungsdatum für „The Rise of Skywalker“ (Originaltitel) ist alles andere als zufällig gewählt. Am 4. Mai, der im Internet von Fans der SciFi-Filmsaga als „Star Wars Day“ zelebriert wird, ist es soweit – der Termin entspringt eigentlich einem recht platten Wortspiel:

„May the fourth be with you“,eine Verballhornung der Jedi-Losung „May the force be with you“ (z. Dt.: „Möge die Macht mit dir sein“), ergibt im Englischen so halbwegs Sinn – und ist somit zum Weltfeiertag des „Star Wars“-Franchise erkoren worden.

„Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ ist Teil des Star-Wars-Day-Programms auf Disney+, welches auch die Premiere der achtteiligen Dokumentarserie „Disney Galerie: The Mandalorian“ und das preisgekrönte Serienfinale von „Star Wars: The Clone Wars“ umfasst. Das Star Wars Day Line-Up am 4. Mai folgt dem Finale der ersten Staffel von „The Mandalorian“ am Freitag, den 1. Mai in Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Italien, Österreich und der Schweiz.