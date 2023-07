Aktuelle Streaming-Apps von Disney+ bis Otto Waalkes

Anzeige

Von Arte- und ZDF-Mediathek, Disney+ bis hin zu ARD Plus und von Barbie bis Otto Waalkes: Eine Auswahl an Streaming-Tipps für verregnete Sommertage.

„Freiheit ist das Einzigste, was zählt“ in der ZDF-Mediathek

Die Umtriebe von sogenannten Reichsbürgern und Gegnern der parlamentarischen Demokratie haben ZDFneo zu einer Serie inspiriert. In „Freiheit ist das Einzigste, was zählt“ hat eine kleine Gruppe von Souveränistinnen und Souveränisten die Reichsgründung schon absolviert. Jetzt haben sie das Ziel, die Bundesregierung gewaltsam zu stürzen. Freiheit ist „das Einzigste“, was zählt, darin sind sie sich einig (Das Wort „einzig“ ist eigentlich nicht steigerbar, hier aber Ausdruck des Überschwangs). Nur was genau Freiheit für jeden Einzelnen bedeutet, darüber herrscht noch Klärungsbedarf. Außerdem hat man für eine Revolution zu wenige Follower. Was soll eigentlich mit den zahllosen Gefangenen geschehen, die es nach der Revolution geben soll? Und wer unter den Beteiligten kann eigentlich gut töten? Die Satire ist hochkarätig besetzt, unter anderem mit Bibiana Beglau und Manfred Zapatka. Jetzt in der ZDF-Mediathek.

„Barbie – Die perfekte Frau?“ in der Arte-Mediathek

Eine Mädchen-Kindheit ohne Barbie-Puppe? Für viele nicht vorstellbar und sei es nur, um sich dem gesellschaftlichen Druck zu beugen. Die einen verehren die ultradünne Plastikpuppe, die es mittlerweile aber auch als Woman of Color gibt, im Rollstuhl oder mit kurvigen Hüften. Die anderen verabscheuen sie, steht sie doch in ihren Augen für ein völlig verzerrtes Körperbild. Doch seit dem Start der Hollywood-Komödie „Barbie“ im Kino gibt es einen regelrechten Hype – in Rosa. Eine Dokumentation auf Arte geht dem Phänomen der Modepuppe nach. „Barbie – Die perfekte Frau?“ schildert die Geschichte der Puppe, hin zu einer der mächtigsten Marken, die mit Millionen Followern in den sozialen Medien auch als Influencerin gilt. Zu sehen in der Arte-Mediathek und auf arte.tv.

„Chevalier: The Untold Story“ auf Disney+

Wer die Serie „Marie Antoinette“ auf Disney+ gesehen hat, dem ist sicher die Figur des hochtalentierten Violinisten Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges aufgefallen. Ein Schwarzer, der am Hofe Ludwigs XV. Karriere machte, aber auch gegen viele Widerstände und Rassismus kämpfen musste. Seine Mutter war eine Sklavin aus Guadeloupe, der Vater französischer Adeliger. Ihr überaus begabter Sohn (1745-1799) avancierte zum Star und wurde als «schwarzer Mozart» gefeiert. Obendrein komponierte er, konnte hervorragend fechten und war ein erfolgreicher Soldat. Disney+ widmet dem Multitalent nun den Film „Chevalier: The Untold Story“. Kelvin Harrison Jr. („Cyrano“) spielt den jungen Mann, der die französische Adelsgesellschaft ebenso begeisterte wie aufregte. In weiteren Rollen zu sehen sind Lucy Boynton („Bohemian Rhapsody“), Minnie Driver („Cinderella“) und Ronkẹ Adékoluejo („Alex Rider“).

Otto Waalkes bei ARD Plus

In den 70er Jahren begann der Aufstieg von Otto Waalkes. Mit Parodien, satirischen Sketchen, Songs, Witzen und Filmrollen wurde der Ostfriese zum Star. Sein Markenzeichen: Der Ottifant. Ab 1973 begeisterte er die Fernsehzuschauer mit seiner Sendung „Die Otto-Show„. Acht Folgen sind derzeit beim kostenpflichtigen Angebot ARD plus zu sehen.