Apple TV: VPN, FaceTime und mehr für die TV-Box

Mit dem Update tvOS 17 bekommt der Apple TV 4K neben FaceTime-Videotelefonie eine wichtige weitere Funktion: Apple macht nämlich endlich den Weg frei für VPN-Apps von Drittanbietern.

Der Apple TV 4K ist eine der teuersten Streaming-Boxen auf dem Massenmarkt und insbesondere bei Anhängern der Marke sehr beliebt. Mit dem großen neuen Software-Update tvOS 17 wird nun auch eine Lücke im App-Angebot bald gestopft, die bislang den Nutzern der Hardware einige Möglichkeiten verwehrt hat: VPN-Apps von Drittanbietern sollen ihren Weg auf den Apple TV 4K finden.

VPN kommt endlich auf den Apple TV

Auch wenn Apple in seiner Pressmitteilung eher unschuldig darauf hinweist, dass VPN-Clients eine ganz tolle Sache im Büro- und Bildungskontext sind, dürften die meisten User dabei an etwas anderes denken. Per VPN lassen sich nämlich Inhalte bei Streamingdiensten abrufen, die sonst vor Ort nicht zur Verfügung stehen. Das sogenannte Geoblocking lässt sich nämlich dadurch aushebeln, wie es bereits seit längerer Zeit auf dem Konkurrenzmodell Fire TV Cube von Amazon möglich ist.

Zudem soll der Apple TV 4K ab tvOS 17 mit der iPhone-Kamera für FaceTime-Videotelefonate gekoppelt werden können, neue Funktionen für die Trainings-App Fitness+ bekommen und den höheren Bildstandard Dolby Vision 8.1 unterstützen.

Siri Remote suchen und finden

Wer die Siri Remote seines Apple TV 4K gerne mal in die Sofaritze abwandern lässt, kann sie ab tvOS 17 auch mit der Gerätesuche („Wo ist?“-App) auf dem iPhone aufspüren – vorausgesetzt, es handelt sich dabei um die 2. Generation der Apple-Fernbedienung. Wer noch über das ältere schwarze Modell verfügt, muss die vakante Fernbedienung wohl auch zukünftig noch auf klassische Art und Weise suchen.

