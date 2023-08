ARD und ZDF Mediathek: Serien-Highlights im September

Anzeige

Von Babylon Berlin bis Klimakleber-Verfilmung – die Mediatheken von ARD und ZDF bieten im September einige Serien-Highlights. Ein Überblick.

Historisch bis top aktuell: Im September gibt es einige Serien- und Staffel-Neuzugänge in den Mediatheken des Ersten und Zweiten Deutschen Fernsehens. Neu in der ARD Mediathek ist Staffel 4 des Historiendramas „Babylon Berlin“. Die ZDF Mediathek nimmt derweil eins der wohl heißdiskutiertesten Themen der letzten Monate auf die Schippe: die Klimakleber. (True) Crime darf bei beiden Sendern natürlich auch nicht fehlen.

ARD Mediathek: Serien im September 2023

„Babylon Berlin“, Staffel 4 – ab 29. September

Berlin in der Silvesternacht 1930/31. In den Kneipen wird getrunken und getanzt. Abseits der Gosse stößt Fabrikant Nyssen mit Größen aus Politik und Reichswehr an. Während die Unterwelt um Walter Weintraub in einen blutigen Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionsstuben der faschistischen Presse. Immer brutaler demonstrieren die Schlägertrupps der SA unter ihrem Anführer Walther Stennes ihren Willen zur Macht. Auch der von Regierungsrat Wendt beschützten SS haben Stennes‘ Männer den Kampf angesagt. Gereon Rath steht zwischen allen Fronten. Während seine Mission zur Befreiung des Journalisten Katelbach immer weitere Kreise zieht, gerät Rath in Lebensgefahr und verliert das Vertrauen seiner wichtigsten Verbündeten Charlotte Ritter. Die kommt an der Seite ihrer Schwester Toni den Machenschaften der „Weißen Hand“, einer geheimen Selbstjustiz-Organisation, auf die Spur. Die inoffizielle Ermittlung wird beider Leben verändern.

Die vierte Staffel „Babylon Berlin“ beruht auf Volker Kutschers Roman „Goldstein“. Linear wird sie ab 1. Oktober, 20.15 Uhr, ausgestrahlt. Die Staffeln 1 bis 3 sind bereits seit 4. August wieder in der ARD Mediathek zu sehen.

„Ernstfall – Regieren am Limit“ – ab 10. September

Als im Dezember 2021 die neue Bundesregierung vereidigt wurde, ahnte niemand, mit welchen Herausforderungen sie es schon bald zu tun haben würde. Der Krieg in Europa verändert alles. Es sind Entscheidungen von enormer Tragweite, die die Ampel um Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock und Christian Lindner seither zu treffen hat. Die Doku-Serie „Ernstfall – Regieren am Limit“ von Stephan Lamby blickt hinter die Kulissen der Regierung, auch in dramatischen Situationen; die Akteure sprechen ungewöhnlich offen über ihre Motive – und Gefühle.

Die Doku-Serie besteht aus drei Folgen. Am 11. September, 20.15 Uhr, läuft eine Film-Fassung in der ARD.

„ARD Crime Time: Tödliche Verführung – Das Geheimnis des Sirius-Mörders“ – ab 27. September

Fred G. verführt eine Frau, mit dem Föhn in die Badewanne zu steigen – angeblich, um mit ihm auf dem Stern Sirius ein neues Leben zu beginnen. Vorher soll sie eine Lebensversicherung zu seinen Gunsten abschließen. Ein Suizid – als Unfall getarnt. Der Täter wartet derweil in einer anderen Stadt. Er hat ein Alibi. Der perfekte Mord. Doch das Schicksal greift ein und rettet ihr Leben. Jahrzehnte später stoßen SWR-Redakteur:innen auf mysteriöse Todesfälle im Umfeld von Fred G. Treibt hier ein Serienmörder ungestraft sein Unwesen?

Staffel 22 der „ARD Crime Time“ befasst sich in drei Folgen mit dem Sirius-Fall.

ZDF Mediathek: Serien im September 2023

„Aufgestaut“ – ab 28. September

Stau. Hitze. Nichts geht mehr. In der sechsteiligen Instant-Fiction-Serie haben sich Lena und Finn mit ihrer Klimaprotestgruppe auf die Straße geklebt. Die Verkehrsteilnehmenden lassen ihrem Unmut freien Lauf. Auch Polizist Wuttke und seine Kollegin Strasser treffen genervt am Einsatzort ein: Sie haben es satt, die Protestierenden von der Straße zu kriegen. Was passiert, wenn verschiedene Menschen in einer Ausnahmesituation aufeinanderprallen? Wer hilft wem? Wer hat für wen Verständnis? Und wer kann die Eskalation aufhalten?

Die Dramedy-Serie „Aufgestaut“ läuft linear zum Binge-Watchen am 18. Oktober, ab 23.15 Uhr, auf ZDF Neo.

Da kleben sie – Klimakleber in der Dramedy-Serie „Aufgestaut“, im September verfügbar in der ZDF Mediathek (Bild: ZDF/Bernd Schuller)

„Crossfire“ – ab 5. September

Eine vermeintlich paradiesische Urlaubsreise auf die Kanarischen Inseln, die die ehemalige Polizistin Jo unternimmt, wird zum Albtraum: Bewaffnete Männer stürmen die Hotelanlage, und von jetzt auf gleich verändert sich das Leben aller Beteiligten.

Die britische Thriller-Serie „Crossfire“ hat vier Episoden.

„Kommissar Beck“, Staffel 9 – ab 1. September

Von „Kommissar Beck“ kommen vier neue Folgen in die ZDF Mediathek. Die Reihe über den Kommissar einer Stockholmer Polizeieinheit basiert auf dem gesellschaftskritischen Romanzyklus „Roman über ein Verbrechen“ des schwedischen Autorenpaares Maj Sjöwall und Per Wahlöö. In Folge 1 von Staffel 9 („Tödliche Falle“) geht es um Folgendes: Martin Becks Enkel Vilhelm hat gleich bei seinem ersten Einsatz als Polizei-Auszubildender ein traumatisches Erlebnis: Am Schauplatz eines Einbruchs findet er einen toten Jugendlichen.

Im TV-Programm läuft S9 F1 am 10. September, 22.15 Uhr.

