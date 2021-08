Macht Armin Laschet Werbung für den TV-Sender der „Bild“?

Anzeige

Eine ganzseitige Eigenwerbung für den neuen TV-Sender Bild mit einem Foto von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat in den sozialen Medien für Wirbel gesorgt.

Die „Bild am Sonntag“ veröffentlichte die Anzeige am Wochenende mit dem Zitat „Bild ist jetzt Glotze“ und der Erklärung zur Quelle des Zitats: „Ministerpräsident und Bundesvorsitzender der CDU Armin Laschet bei Bild im TV am 22.08.2021“. Viele Twitter-Nutzer fragten sich daraufhin, ob Laschet jetzt Werbung für den TV-Sender mache.

Ein CDU-Sprecher sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Es gab von „Bild am Sonntag“ weder eine Anfrage für das Motiv, noch ist die Werbeanzeige von der CDU freigegeben worden.“ Das verwendete Foto zeige Laschet bei seiner Rede beim Wahlparteitag im Januar 2021 in Berlin. „Es stammt nicht aus der Sendung am 22. August.“

„Bild“ macht Werbung ohne Zustimmung von Laschet

Ein Sprecher der Zeitung bestätigte auf Anfrage: „Die Anzeige war nicht mit der CDU oder Herrn Laschet abgestimmt, das ist richtig.“ Es handele sich um eine Eigenanzeige in der „Bild“. Sie gehe auf einen Satz zurück, den Laschet bei Bild TV gesagt habe. Der Satz werde in der Anzeige zitiert. Der neue TV-Sender der gleichnamigen Boulevardmarke startete am 22. August. Am Abend des ersten Sendetags wurde auch Laschet befragt.

Die Anzeige erinnert an eine Werbung eines Münchner Auto-Vermieters von 2001. Das Unternehmen hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit braver Haarpracht und in einer Fotomontage mit zu Berge stehenden Haaren gezeigt. Der Büroleiter von CDU-Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig, Marian Bracht, nahm darauf am Sonntag auf Twitter Bezug: „Unabgestimmte & nicht genehmigte Werbeanzeigen mit Kanzlerkandidaten der Union haben ja eine gewisse Tradition…“.