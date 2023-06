„Dune: Teil 2“ – Neuer Trailer enthüllt, worauf Fans gewartet haben

Anzeige

Der zweite Trailer zu „Dune: Teil 2“ zeigt endlich Details, auf die Fans der SciFi-Reihe schon länger gespannt gewartet haben.

Im November kommt der zweite Teil von Denis Villeneuves „Dune“-Verfilmung endlich in die Kinos. Seit einiger zeit klauben Anhänger der gelungenen SciFi-Verfilmung nach der Romanreihe von Frank Herbert im Internet nach Details – und haben nach großartigen Casting-News ewig auf ein Bild von Christopher Walken als Imperator Shaddam IV. Corrino, Herrscher des bekannten Universums, gewartet.

Nun ist es soweit: Neben dem Antlitz des Oscar-Preisträgers als durchtriebener Monarch enthüllt der neue Trailer zu „Dune 2“ auch Austin Butler als psychopathischen Gladiator und Nachwuchs-Baron Feyd-Rautha auf voller Betriebstemperatur. Tatsächlich hatte Regisseur Villeneuve bei der wohl notwendigen Aufspaltung der Handlung der Romanhandlung in zwei Filme mit Shaddam und Feyd auch zwei der wichtigsten Bösewichte komplett für den zweiten Teil aufgespart.

Weiterhin unklar ist nun, ob es im 2. Teil von „Dune“ im November dann die Figur des Grafen Fenring zu sehen geben wird. Das Casting von Bond-Star Leya Sedoux als Lady Margot Fenring bringt zumindest den Name der gefährlichen Adelsfamilie ins Spiel, die David Lynch aus seinem glorreich gescheiterten Verfilmungsversuch vor knapp 40 Jahren weggelassen hat. Charakterdarsteller Tim Blake Nelson ist indes für den zweiten „Dune“-Film an Bord und hinsichtlich seiner Rolle gibt es noch keine Informationen – der „Buster Scruggs“-Darsteller würde jedoch herrlich in die Rolle des sinistren Kampf-Eunuchen aus dem Roman von Frank Herbert passen. Auch der aktuelle Trailer gibt hinsichtlich dieser Spekulationen aber auch keinerlei Aufschluss.

Für Freunde des Originaltons: Der neue Trailer zu Dune 2 auf Englisch

