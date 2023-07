Frauen-WM: Deutschland – Marokko live im TV und Stream

Anzeige

Das erste Spiel von Deutschland bei der Frauen-WM gegen Marokko steigt am heutigen Vormittag. So ist das Spiel der Frauen-Nationalmannschaft live im TV und Stream zu sehen.

Die Frauen-WM ist gestartet – und die Spiele laufen nach einer langen Hängepartie doch im TV. Die Anstoßzeiten sind aufgrund des Austragungsortes in Australien und Neuseeland allerdings für viele Fußballbegeisterte ungewohnt bis ungünstig, denn sie fallen an Werktagen für die meisten mitten in die Arbeitszeit.

Deutschland hat am heutigen Montag seinen WM-Auftakt gegen Marokko in der Gruppe H. Anstoß für Top-Scorerin Alexandra Popp und die Mannschaft von Bundestrainierin Voß-Tecklenburg bereits um 10.30 Uhr. Gespielt wird in Melbourne an der australischen Südküste, bevor es in den weiteren Gruppenspielen gegen Südkorea und Kolumbien um den Einzug ins Achtelfinale geht.

Deutschland – Marokko live: Hier läuft das Spiel im TV und Online

Live zu sehen ist die Partie Deutschland gegen Marokko bei der Frauen-WM 2023 im ZDF sowie in online in der ZDF-Mediathek im Stream. Wie die weiteren deutschen Vorrundenspiele der Weltmeisterschaft zwischen den Öffentlich-Rechtlichen ARD und ZDF aufgeteilt wurden, ist hier nachzulesen.

