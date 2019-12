Pluto TV ab morgen mit zwei neuen Kanälen

Der kostenlose Streamingdienst Pluto TV startet vor Jahresfrist noch einmal einen romantisch angehauchten und einen auf Horror fokussierten Kanal.

Nach dem nicht lange zurückliegenden Start von Pluto TV Drama launcht der Streamingdienst am Montag zwei weitere Pop-up-Channels – Pluto TV Retro Drama und Pluto TV Romance.

Auf Pluto TV Romance dreht sich alles um die Liebe mit allem, was dazu gehört: Eine New Yorker Sängerin kehrt in „Wo Du zu Hause bist“ dem Times Square-Trubel den Rücken, um in ihrer Heimatstadt ihr (Liebes-)Glück zu finden.

Pluto TV Retro Drama bietet dagegen haarsträubende Spannung mit Teil eins bis drei der US-Horrorfilmreihe „Kinder des Zorns“, basierend auf Stephen Kings Kurzgeschichte „Children of the Corn“. Ein weiteres Highlight ist der bereits 1968 veröffentlichte schwarz-weiß Horrorklassiker „Die Nacht der lebenden Toten“. Er gilt als wahrer Kultfilm des Zombiegenres und Wegbereiter der modernen Darstellung der untoten Menschenfresser.

Zusammengenommen vereint Pluto TV in seinen deutschsprachigen Märkten nun über 40 lineare Channels. Das Rund-um-die-Uhr-Programm des kostenlosen Streamingportals reicht von Fiction über Reality TV und saisonalen Specials bis hin zu Sport und Dokumentationen.

Die neuen Channels sowie das weitere Pluto TV-Programm sind auf allen gängigen OTT-Geräten und in der Pluto TV App verfügbar.