Supercup: Bayern – RB Leipzig heute auch im Free-TV

Zum Supercup empfängt der Deutsche Meister Bayern München DFP-Pokalsieger RB Leipzig. Das Spiel ist heute live bei Sky zu sehen – und auch im frei empfangbaren Fernsehen.

Nach dem Happy End des Transfer-Dramas um Torjäger Harry Kane wird in München nun endlich auch wieder Fußball gespielt: Als Bundesliga-Champions der vergangenen Saison müssen die Bayern zum Supercup gegen Pokalsieger Leipzig ran.

Die Bayern-Elf von Trainer Thomas Tuchel hat also Heimvorteil, wenn das Spiel um 20.45 Uhr in der Münchner Allianz-Arena angepfiffen wird. Nach dem enttäuschenden Vorrunden aus der Damen-Elf des DFB bei der WM in Australien und Neuseeland gibt es damit endlich wieder ein Finalspiel mit deutscher Beteiligung.

Sky-Kommentator Wolf-Christop Fuss geht weiter mit Sat.1 fremd und kommentiert für den Privatsender das Finale des Supercup, das auch über die Streamingplattform Joyn und die Ran-Homepage zu sehen ist (Bild: SAT.1/Nadine Rupp)

Supercup 2023 live bei Sky und Sat.1

Live zu sehen ist der DFL Supercup 2023 bei Pay-TV-Anbieter Sky auf den Sendern Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport UHD und damit folgerichtig auch in UHD-Qualität für alle, die den Aufpreis für die höchste Bildqualität gebucht haben. Die Vorberichterstattung beginnt bei Sky bereits um 20 Uhr, bevor Kai Dittmann das Spiel zwischen Bayern München und RB Leipzig dann kommentiert.

Doch auch Fußball-Fans ohne Sky-Abonnement gehen heute nicht leer aus: Privatsender Sat.1 zeigt den Supercup ebenfalls. Matthias Opdenhövel führt am heutigen 12. August bereits ab 19.30 Uhr durch das Vorprogramm, bevor Sky-Kommentator Wolf-Christoph Fuss für Sat.1 das Geschehen auf dem Spielfeld begleitet. Als Gast ist zudem Bundestrainer Hansi Flick angekündigt.

Das Spiel ist heute ebenfalls auf der TV-Streamingplattform Joyn und der Website des Sportformats „Ran“ zu sehen.

