UHD-Highlights bei HD+: Bundesliga, „Jerks“ und Premieren

Der Bundesliga-Auftakt zwischen Bayern und Gladbach, die vierte Staffel von „Jerks“ und das Spielfilm-Debüt von Sarah Engels: Bei Pay-TV-Anbieter HD+ gibt es im Januar 2022 wieder einiges in UHD zu sehen.

Bundesliga: Bayern – Gladbach in UHD

FC Bayern München –

Borussia Mönchengladbach

Freitag, 07. Jan. ab 19.00 Uhr

in SAT.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD – auch ohne UHD im Free-TV

Beim Hinrunden-Start im August trennten sich FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach unentschieden mit 1:1 und im Oktober setzte es für den Rekordmeister sogar mit 0:5 die höchste Pokalniederlage. Am 18. Spieltag der Bundesliga heißt es für die Münchner und ihren Trainer Nagelsmann daher „Time for Revenge“. Das verspricht Nervenkitzel pur! Los geht‘s am 07. Januar ab 19.00 Uhr in Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.

Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen

Montag, 17. Jan. ab 20.15 Uhr

Deutsche Erstausstrahlung

in SAT.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD

Toni (Sarah Engels, ehem. Lombardi) träumt von einer großen Karriere als Musical-Darstellerin. Doch ihre Vergangenheit lässt sie nicht los und nimmt ihr die Leichtigkeit, um auf der Bühne zu strahlen und das Publikum von sich zu begeistern. Zwischen Tanzproben und Schulflohmärkten trifft die alleinerziehende Mutter unverhofft auf den mysteriösen und charmanten Tom. Dieser stellt sie jedoch vor die größte Herausforderung ihres Lebens. Kann Toni über sich hinauswachsen und ihren eigenen Weg gehen? Der romantische Film feiert Premiere am 17. Januar in SAT.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.

Abenteuer Leben am Sonntag: Das Urlaubsduell – Dominikanische Republik vs. Kapverden

Sonntag, 09. Jan. ab 23.05 Uhr

Deutsche Erstausstrahlung

bei Kabel Eins UHD auf ProSiebenSat.1 UHD

Dieses Doku-Highlight verspricht Urlaubsfeeling pur: Reporter Cornel Bunz begibt sich für die Zuschauer:innen ins Urlaubs-Paradies und testet Sonne, Meer und Strand. Wo urlaubt es sich besser? Welcher der weißen Strände ist traumhafter? Welches Ziel überzeugt mit seinen kulinarischen Hotspots? Das karibische All-Inclusive-Mekka oder doch die Kapverdischen Inseln? Zurücklehnen, Sonne tanken und entspannen heißt es am 09. Januar 2022 ab 23.05 Uhr bei Kabel Eins UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.

Die 4. Staffel von „jerks.“ in UHD

jerks. 04. bis 25. Jan. (dienstags ab 23:15 Uhr)

(Staffel 4, Folge 1-8)

Deutsche Erstausstrahlung

auf ProSieben UHD auf ProSiebenSat.1 UHD

Gemeinsame Erlebnisse verbinden bekanntlich – Christian Ulmen und Fahri Yardim verbindet das gemeinsame Scheitern. „jerks.“ erzählt unverblühmt die Freundschaft zwischen dem bekannten Chaos-Duo, lässt dabei keine Peinlichkeit aus und eckt gerne mal an. Los geht’s mit der ersten Folge der preisgekrönten Comedy-Serie am 04. Januar auf ProSieben UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.