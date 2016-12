ARD verlängert Vertrag mit Kai Pflaume

Mit der Samstagabend-Show "Klein gegen Groß" und dem Quiz "Wer weiß denn sowas?" beschert Kai Pflaume dem Ersten gute Quoten. Jetzt hat die ARD den Vertrag mit dem Moderator um drei weitere Jahre verlängert.



Kai Pflaume bleibt der ARD für weitere drei Jahre erhalten. Wie ein Sprecher der Programmdirektion des Ersten am Freitag gegenüber der deutschen Presseagentur bestätigte, hat die ARD ihren Vertrag mit dem TV-Moderator um drei weitere Jahre verlängert. Doch nicht nur bei Pflaume stand die Vertragsverlängerung an: Mit seinem Kollegen Jörg Pilawa werde derzeit über eine weitere Zusammenarbeit gesprochen. Mit ihm befindet sich ARD gerade in der Planungsphase für eine neue Samstagabendshow.