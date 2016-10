AXN findet eine neue Heimat

Ende Oktober wird Sky die Ausstrahlung von AXN einstellen. Doch auch künftig wird der Sender weiterhin via Satellit zu empfangen sein, denn der Serien-Sender des Sony Pictures Television Networks hat eine neue Heimat gefunden.



Um für die neuen eigenen Sender wie Sky Cinema Family HD und Sky 1 Platz zu schaffen, wird sich Sky bis Jahresende von einigen Sendern trennen. Darunter auch von AXN Deutschland, das nur noch bis zum 24. Oktober vom Pay-TV-Anbieter ausgestrahlt wird. Satelliten-Zuschauer müssen dennoch nicht auf den Serien-Sender des Sony Pictures Television Networks (SPTN) verzichten, denn am Freitag hat AXN Deutschland auf einem neuen Transponder aufgeschaltet.