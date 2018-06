Anne Will unterbricht für Markus Söder ihre Sommerpause

ARD-Talkerin Anne Will unterbricht ihre Sommerpause, um mit ihm über den Bruch in der Union CDU/CSU im Asylstreit zu sprechen.



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird am Sonntag (1. Juli) in der Sendung "Anne Will" zu Gast sein, wie der für das Talkformat zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Eine genaue Sendezeit stehe noch nicht fest.



Welche weiteren Gäste neben Söder Moderatorin Anne Will im Studio in Berlin noch erwartet, soll am Freitag feststehen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über das Thema berichtet. Anne Will hatte sich eigentlich am 10. Juni in die Sommerpause verabschiedet.