"Bad Banks", "Beat" und "Der Pass" kämpfen um Goldene Kamera

Rund einen Monat vor der Verleihung der Goldenen Kamera stehen die nominierten Serien und Fernsehfilme fest.



Ins Rennen gehen die Thrillerserie "Bad Banks" mit Paula Beer als Investmentbankerin (ZDF/Arte), die Amazon-Serie "Beat" über Berlins Technoszene und die Krimiserie "Der Pass" mit Julia Jentsch (Sky), wie die Funke Mediengruppe als Veranstalter am Donnerstag mitteilte.