Bereits am Mittwoch UKW-Aus in Deutschland?

Das UKW-Aus könnte in Deutschland viel schneller kommen, als erwartet, zumindest für einige Sendernetze. Die können sich nämlich nicht mit den Antennenbetreibern über die Kosten einigen.



Am kommenden Mittwoch könnte es in Deutschland zu einer flächendeckenden Abschaltung der UKW-Frequenzen kommen. Grund ist der Streit zwischen den Betreibern von UKW-Antennen und den Sendernetzen, das berichtet die Welt.



Bis vor sechs Jahren war der UKW-Sendebetrieb in Deutschland ein Monopolmarkt. Die Deutsche Post und später die Deutschen Telekom und ihre Tochter Media Broadcast, die inzwischen an Freenet verkauft wurde, betrieben die Sendemasten.