Bricht die Digitalisierung den Privat-Radios den Hals?

Die Goldmedia-Studie zur Zukunft des privaten Hörfunks in Baden-Württemberg zeigt, welchen Herausforderungen sich die privaten Rundfunksender und die LFK stellen müssen.



Die Digitalisierung des Radios in Form von DAB Plus, Internetradio und mobiles Streaming schafft für die Hörfunkveranstalter unklare Perspektiven und zunehmendem Wettbewerbsdruck. So wird Werbung immer mehr ins Internet verlagert und macht es Privat-Radios immer schwerer, langfristig zu kalkulieren.