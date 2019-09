Bundesliga: Zweites Live-Spiel im Free-TV angesetzt

Die DFL hat den Bundesliga-Kalender 2019 komplettiert. Das ist vor allem für das ZDF von Interesse. Dort läuft am letzten Freitag vor Weihnachten das zweite Free-TV-Livespiel der Saison - mit Beteiligung des BVB.



Vizemeister Borussia Dortmund wird am 17. Spieltag in Hoffenheim antreten. Die Partie wird nicht nur, wie seit dieser Saison gewohnt, bei DAZN gezeigt, sondern läuft auch live im ZDF.