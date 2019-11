Christian Ulmen und ProSiebenSat.1 gründen Pyjama Pictures

Von der neu gegründeten Produktionsfirma wird die vierte Staffel "jerks." für Joyn und ProSieben umgesetzt. Pyjama Pictures wird aber auch Produktionen "außer Haus liefern".



Produzent, Regisseur, Autor und Schauspieler Christian Ulmen und Produzent Carsten Kelber gehören zu den kreativsten Fiction-Produzenten Deutschlands. ProSiebenSat.1 TV Deutschland gründet mit den beiden Machern jetzt die Produktionsfirma Pyjama Pictures mit Sitz in Berlin.