DKB will Handball-WM 2019 nicht live im Internet übertragen

Weil zur deutschen Handball-WM ein Blackout im deutschen Fernsehen drohte, sprang der Sponsor DKB ein und zeigt die Spiele live im Internet. Doch diese Form der Liveübertragung soll eine Ausnahme bleiben.



Weil bei den Verhandlungen zwischen dem Rechteinhaber der Handball-WM und den deutschen Fernsehsendern und Streamingdiensten der erhoffte Erfolg ausblieb und den deutschen TV-Zuschauern ein TV-Blackout drohte, sprang die Deutsche Kredit-Bank (DKB) ein und zeigt die Spiele der Weltmeisterschaft in Frankreich im Livestream. Ein Vorgehen, das der Handball-Sponsor allerdings bei der Weltmeisterschaft in zwei Jahren nicht wiederholen will. "Da haben wir keine Ambitionen", erklärte DKB-Chef Stefan Unterlandstättner der Deutschen Presse-Agentur (DPA). "Für uns ist das einmalig."