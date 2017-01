Dazn ermöglicht Free-TV-Übertragung des Davis Cup

Neben Fußball und US-Sport will Dazn künftig auch Tennis-Fans besser bedienen und sicherte sich daher die Rechte an den Länderkämpfen der Frauen und Männer. Der Davis Cup wird zudem im Free-TV zu sehen sein.



Was dem Fußball seine Weltmeisterschaft ist, ist beim Tennis der Davis Cup bzw. Fed Cup. Die jährlichen traditionsreichen Länderkämpfe gehören zu den populärsten Tenniswettkämpfen, in denen die besten Profis nicht für sich, sondern ihr Land antreten. Bis 2019 werden die beiden Wettbewerbe in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Dazn zu sehen sein, wie der Streaminganbieter am Montag bekannt gab.