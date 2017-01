Nach Handball-WM: Auch Davis-Cup nicht im Free-TV

Für die kleineren Sportarten entwickelt sich Rechteinhaber BeIn Sports immer mehr zum Ärgernis. Nach der Handball-WM wird es auch die erste Runde im Tennis-Davis-Cup nicht live im Free-TV zu sehen geben.



In der ersten Runde des Davis-Cups kommt es zum Duell zwischen Gastgeber Deutschland und Belgien. Doch das Match wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Freitag mit und kritisierte gleichzeitig den Tennis-Weltverband heftig. Den Angaben zufolge sollen die Verhandlungen des Verbands mit deutschen Fernsehanstalten gescheitert sein.