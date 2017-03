Divicon: Media Broadcast muss zum UKW-Verkauf Stellung beziehen

Weiterhin Unklarheit herrscht beim angekündigten Verkauf der UKW-Infrastruktur durch die Media Broadcast. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen fordert Konkurrent Divicon Media nun eine eindeutige Klarstellung vom Service-Dienstleister.



Mitte Februar stand Media Broadcast innerhalb kürzester Zeit zweimal im Blickpunkt: Zunächst wurden die geplanten neuen UKW-Entgelte durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) untersagt, kurz darauf verkündete der Service-Dienstleister den Verkauf seiner UKW-Infrastruktur. Diesen Schritt betrachtet vor allem Divicon Media kritisch, welche sich bereits mit der Forderung um eine faire Regulierung an die BNetzA gewandt hat. Nun legt das Leipziger Unternehmen nach und fordert eine Klarstellung von der Media Broadcast.