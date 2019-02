Es geht wieder rund: FC Bayern gegen Hertha BSC live bei Sky

Am Wochenende heißt es wieder Tore, Tore, Tore. Sky überträgt FC Bayern gegen Hertha BSC am Samstag und Dortmund gegen Leverkusen am Sonntag live.



Nur noch drei Punkte trennen den FC Bayern München von Tabellenführer Borussia Dortmund. Nachdem der Rekordmeister den Rückstand in den vergangenen sieben Spieltagen um sechs Zähler verringert hat, könnte er am Wochenende nun mit den Schwarzgelben gleichziehen. Am Sonntag muss der BVB dann gegen Ex-Trainer Peter Bosz und Bayer Leverkusen nachlegen.