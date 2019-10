Feiertags-Highlights im TV: Von "Star Trek" bis "Blechtrommel"

Am Tag der deutschen Einheit gibt es mal wieder reihenweise Spielfilm-Schmankerl von "Star Trek", über einen "Außerfriesischen" bis hin zur "Blechtrommel" - auch Spitzensport wird serviert.



Der Höhepunkt des Abends steht vielleicht erst zu späterer Stunde im BR an - zumindest für Enthusiasten des deutschen Kinos. Um 22.45 Uhr läuft Schlöndorffs Oscar-prämierte Inszenierung von Günter Grass' "Die Blechtrommel" in einem 20 Minuten längeren Director's Cut von 2010.