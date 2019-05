Fernsehen für Kids: Das ist zu beachten

Viele Eltern fragen sich, ab wann sie ihre Kinder TV schauen lassen sollten und welcher Medienkonsum in jungen Jahren in Ordnung ist.



Oft ist es so, dass engagierte Mütter und Väter sich während der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt vornehmen, das Thema Fernsehen möglichst aus dem Leben des Kindes zu verbannen – bis dann die Realität die hehren Vorhaben torpediert. Da werden im Sandkasten die ersten Freundschaften geschlossen und man trifft sich zum Spielen bei den Nachbarn, wo der Fernseher läuft und der Nachwuchs gebannt die ersten Kindersendungen entdeckt. Oder das kranke Kind soll ein Weilchen abgelenkt werden, damit die Mutter ihren beruflichen Pflichten wenigstens im Home Office nachgehen kann.



Diese Beispiele zeigen: Medien gehören für die meisten Menschen zum alltäglichen Leben und lassen sich nicht völlig ausblenden. Neben Tagesschau und dem Tatort im linearen Fernsehprogramm werden Serien und Filme gestreamt oder Inhalte über eine Mediathek abgerufen. Zudem sind viele Eltern regelmäßig am Smartphone oder Tablet zugange, was dem Kind natürlich nicht verborgen bleibt. Somit stellt sich die Frage, wie man einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien leben kann und welche Inhalte für Kinder geeignet sind. So gibt heute spezielle Kindersender die mit unterschiedlichen Empfangsgeräten abgerufen werden können. Zudem können bei verschiedenen Streamingdiensten wie Netflix ausgewählte Filme, Serien und Sendungen für Kinder bereitgestellt werden.



Altersgerechter Fernsehkonsum

Auch wenn es keine festen Regeln gibt, ab wann und wie viel Kinder fernsehen dürfen, sind sich Experten einig: Babys und Kleinkinder brauchen kein Fernsehen. Bis zum Alter von drei Jahren können sie mit der schnellen Bildfolge am TV ohnehin nicht viel anfangen, auch wenn sie wie gebannt auf das Flackern am Bildschirm schauen. Daher sollten sie auch nicht unkontrolliert davor sitzen. Viel wichtiger ist es, dass die Kleinen ausreichend altersgerechtes Spielzeug haben und sich jemand mit ihnen beschäftigt.



Auch wenn das Fernsehen "plappert", die Sprachentwicklung der Kleinen wird dadurch nicht gefördert. Diese profitiert nämlich vor allem von der zwischenmenschlichen Interaktion, wobei der TV eher hinderlich ist. Das regelmäßige, abendliche Vorlesen oder das bewusste miteinander Sprechen sorgen hingegen dafür, dass sich den Kindern die Sprache in all ihrer Tiefe erschließen kann.

Um das Kindergartenalter herum können die Kleinen dann durchaus einige Sendungen sehen, die speziell für Kinder realisiert wurden. Diese sind in der Regel nur rund 15-20 Minuten lang und eignen sich für die noch begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Mehr als eine halbe Stunde pro Tag sollten Vorschulkinder jedoch nicht vor einem Fernsehgerät verbringen. In der Realität droht jedoch die Gefahr, dass sich diese Zeitspanne schleichend weiter ausdehnt, je nachdem, wie intensiv der Medienkonsum der Eltern ist. Daher sind diese dazu aufgerufen, einen kontrollierten und ausgewogenen Medienkonsum anzustreben.



Das sollten Eltern beim Thema Kinder und Fernsehen beachten