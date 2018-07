Filmabend für Götz George auf One

Anlässlich Götz Georges 80. Geburtstags zeigt One eine Auswahl seiner besten Filme. Am späten Abend sind auch zwei alte "Tatort"-Streifen der 2016 verstorbenen Filmlegende dabei.



Am Montag, den 23. Juli, startet Götz-George-Abend um 20.15 Uhr mit dem Fernsehfilm "Besondere Schwere der Schuld", der zu Georges letzten Werken gehört. Um 21.45 Uhr folgt eine Ausgabe der "Kinowerkstatt" mit einem Interview aus dem Jahr 1985. Ab 22 Uhr folgt der in dem Interview behandelte "Tatort" mit dem Titel "Zahn um Zahn" aus dem gleichen Jahr, den Abschluss macht "Zabou" von 1987. In den beiden Filmen ermittelt George in seiner Paraderolle als raubeiniger Ruhrpott-Kommissar Schimanski.