Freenet TV baut Programmangebot für DVB-T2 weiter aus

Zum Start von DVB-T2 HD kann Freenet TV seinen Kunden einen weiteren Privatsender in HD-Qualität anbieten. Mit Sport1 kann dann ein weiterer Sportsender über Antenne in hochauflösenden Bildern gesehen werden.



Wenn Ende März mit DVB-T2 HD eine neue Ära des digitalen Antennenfernsehens eingeläutet wird, wird die Auswahl an Sendern schon recht beträchtlich sein. Neben den frei empfangbaren Öffentlich-Rechtlichen sind auch zahlreiche Privatsender kostenpflichtig über Freenet TV zu sehen. Mit dem am Donnerstag verkündeten Einstieg von Sport1 ist die Auswahl dabei noch ein Stück größer geworden.