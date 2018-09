Geschasster WDR-Korrespondent lässt Klage fallen

Nachdem er nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos entlassen worden war, hatte ein nicht namentlich bekannter WDR-Korrespondent zunächst geklagt. Nun scheint die Streitsache um den langjährigen Mitarbeiter der westdeutschen Rundfunks außergerichtlich beigelegt worden zu sein.



Er soll Kolleginnen ungefragt Pornofilme vorgeführt und ihnen teils anzügliche Nachrichten geschickt haben - daraufhin wurde ein Auslandskorrespondent des WDR fristlos gekündigt. Das ganze ereignete sich im Mai (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) und zog eine Klage des Geschassten nach sich.