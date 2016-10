Hetzkommentare: Länder-Justizminister fordern härteres Vorgehen

Bundesjustizminister Heiko Maas will in spätestens einem Jahr den Ton gegenüber Facebook in Sachen Hasskommentare verschärfen. Die Kollegen der Länder fordern dagegen bereits jetzt ein härteres Vorgehen und sehen eine reine Selbstkontrolle kritisch.



Die Löschpolitik von Facebook in Sachen Hetzkommentare steht nicht nur bei Nutzern in der Kritik. Auch von politischer Seite wächst der Druck zusehends, erst in der vergangenen Woche drohte Bundesjustizminister Heiko Maas damit, das soziale Netzwerk sowie Twitter in Haftung zu nehmen, gibt den Unternehmen jedoch noch ein Jahr Zeit, dieses Problem eigenverantwortlich zu lösen.