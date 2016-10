Hinter Gittern: Sky 1 zeigt "Wentworth"

Preisgekrönt geht es auf Sky 1 kurz nach dem Sendestart des neuen Sky-Flaggschiffes los. Dann zeigt der Sender die mit dem Astra-Award ausgezeichnete australische Dramaserie "Wentworth".



Bei Sky 1 geht es hinter Gitter. Ab dem 7. Dezember zeigt der neuste Sky-Zuwachs die australische Dramaserie "Wentworth", die gleich zweifach mit dem Astra-Award ausgezeichnet wurde. Ohne langes Zögern nimmt Sky 1 sogleich alle vier Staffeln von "Wentworth" ins Programm - als exklusive, deutsche Erstausstrahlung. Bereits zum Start des neuen Sky-Flaggschiffes am 3. November steht die Gefängnisserie Kunden in Deutschland und Österreich auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.