Hochauflösendes Antennenfernsehen: DVB-T2 HD gestartet

Am Mittwoch hat die Zukunft auch im terrestrischen Fernsehen begonnen: Künftig können dank DVB-T2 HD auch via Antenne Programme in hochauflösender Bildqualität gesehen werden. Vorerst können sogar alle Programme kostenfrei empfangen werden.



Die Umstellung im digital-terrestrischen Fernsehen beschäftigt nicht nur deutsche Zuschauer, sondern ist weltweit ein Thema. So wurde auch in Afrika bei "Hitradio Namibia" über den in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch erfolgten Wechsel auf den neuen Standard DVB-T2 HD berichtet. In zahlreichen Ballungsgebieten ist die Umstellung bundesweit im Gange, in einigen Gebieten kann bereits über Antenne Fernsehen in hochauflösender Bildqualität empfangen werden.